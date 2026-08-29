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Туск про війну в Україні: "Наступні місяці будуть критичними"

Київ • УНН

 • 2614 перегляди

Прем’єр Польщі заявив, що війна переживає переломний момент, а Польща має бути готова до різних сценаріїв.

Туск про війну в Україні: "Наступні місяці будуть критичними"

Російсько-українська війна перебуває на переломному етапі, наступні сім чи вісім місяців будуть критичними, і має бути готовність до різних подій, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише УНН з посиланням на Onet Wiadomości.

Деталі

Відповідаючи, як оцінює наміри росії, Туск вказав, що "сьогодні ні в кого немає сумнівів; це пов'язано не лише з візитом керівника ЦРУ до москви; ці сигнали публічно відомі вже багато тижнів. Зрозуміло, що росія готується до ескалації напруженості як у війні з Україною, так і в усьому регіоні. Очікується, що ця осінь і зима будуть вирішальними для росії".

Туск наголосив, що Польща "має бути готова до різних подій".

"Наступні сім чи вісім місяців, безумовно, будуть критичними", - зазначив прем'єр Польщі.

Він додав, що російсько-українська війна "переживає переломний момент".

Прем'єр-міністр Польщі також заявив, що в питаннях безпеки "ми повинні діяти з певною обачністю", але що "найважливіші питання не можна приховувати". "Багато тижнів тому я сказав в інтерв'ю Financial Times, що існує реальна загроза того, що росія вирішить розпочати обмежений напад на одну з країн НАТО. [...] Я точно знав, що кажу", – наголосив він.

З приводу візиту керівника ЦРУ до москви, Туск зазначив: "Ми постійно контактуємо з керівництвом ЦРУ, тому нас не здивує жодна інформація. Нас також попередили про необхідність термінових переговорів на найвищому можливому польсько-американському рівні з цього питання".

Туск заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат війни в Україні30.07.26, 15:17 • 36610 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Financial Times
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Дональд Туск
Україна
Польща