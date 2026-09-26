У канцелярії Навроцького закликали Туска не спекулювати страхом перед рф
Київ • УНН
Марцін Пшидач закликав Дональда Туска відповідальніше говорити про загрозу для Польщі з боку росії. Він попередив про ризик байдужості польського суспільства.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повинен відповідальніше ставитися до своїх публічних заяв щодо росії. Про це в інтерв'ю Polstat News сказав голова відділу міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, політики не повинні використовувати побоювання суспільства щодо росії для досягнення політичних цілей.
Не можна спекулювати на страхах поляків і використовувати тему росії для отримання політичних балів
Він застеріг Туска від "бажання використовувати цю ситуацію для своїх цілей, бо якщо він переборщить, то люди в якийсь момент стануть байдужими і, справді, коли з’явиться загроза, вони або не зреагують, або проігнорують попередження прем’єр-міністра".
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Контекст
Днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що через російську атаку по Україні поблизу польського кордону довелося евакуювати два пункти пропуску - у Дорогуську та Зосині.
За словами Туска, такі ситуації змушують Польщу діяти дуже послідовно на своїй території, співпрацювати з Україною, а також попереджати Європу та європейських партнерів про настання справді важких часів і необхідність добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців.
Раніше Туск попередив про посилення атак росії та ризик ескалації в Польщі.
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