У канцелярії Навроцького закликали Туска не спекулювати страхом перед рф

$44.970.1251.120.06
ukenru
01:27 • 8342 перегляди
"Дипломатичні відносини живі": Угорщина допускає приєднання до "Карпатської вісімки"
00:56 • 10358 перегляди
Нічна атака дронів на Харків: четверо поранених і палаючі авто
25 вересня, 20:52 • 16549 перегляди
Україна перемогла Угорщину на старті Ліги націй 2026/2027Photo
25 вересня, 19:25 • 19516 перегляди
В ОП кажуть, що Трамп не пропонував Зеленському їхати до москви
25 вересня, 18:47 • 18430 перегляди
У Києві кількість постраждалих через атаки рф зросла до 59Video
25 вересня, 18:32 • 24431 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні
25 вересня, 18:05 • 17047 перегляди
Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ
25 вересня, 16:52 • 14721 перегляди
В Україні буде посилено захист дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку - ЗеленськийPhoto
25 вересня, 16:20 • 12977 перегляди
росія вдарила двома авіабомбами по Сумах, серед поранених 15-річний хлопецьPhoto
25 вересня, 15:15 • 7646 перегляди
Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
78%
757мм
Популярнi новини
Ворог атакував дроном ліцей під Києвом, спалахнула пожежаPhoto25 вересня, 18:19 • 4870 перегляди
Без Patriot, але з наступальним озброєнням - адміністрація Трампа витратить всі 400 млн на допомогу Україні до 30 вересня25 вересня, 19:14 • 12262 перегляди
Білл Гейтс попередив про загрозу ШІ, здатного спричинити мільярд смертей25 вересня, 20:25 • 3598 перегляди
Російська атака знищила склад "Сушия" з усіма товарними запасамиPhoto25 вересня, 20:31 • 7184 перегляди
Дата-центр Cosmonova пошкоджено внаслідок ворожої атаки21:54 • 4480 перегляди
Публікації
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 24431 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 36212 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 30960 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 27892 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 72910 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Jay-Z більше не звинувачують у зґвалтуванні, позивачка "ніколи не зустрічалася" з репером25 вересня, 16:07 • 15185 перегляди
Тейлор Свіфт випустила Encore до свого хітового альбому ShowgirlVideo25 вересня, 14:09 • 22905 перегляди
Кейт Мосс повторила свій культовий образ із Glastonbury через 21 рікPhoto25 вересня, 12:40 • 25954 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 38291 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 36118 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Forbes
Financial Times

У канцелярії Навроцького закликали Туска не спекулювати страхом перед рф

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Марцін Пшидач закликав Дональда Туска відповідальніше говорити про загрозу для Польщі з боку росії. Він попередив про ризик байдужості польського суспільства.

У канцелярії Навроцького закликали Туска не спекулювати страхом перед рф

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повинен відповідальніше ставитися до своїх публічних заяв щодо росії. Про це в інтерв'ю Polstat News сказав голова відділу міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, політики не повинні використовувати побоювання суспільства щодо росії для досягнення політичних цілей.

Не можна спекулювати на страхах поляків і використовувати тему росії для отримання політичних балів

- сказав Пшидач.

Він застеріг Туска від "бажання використовувати цю ситуацію для своїх цілей, бо якщо він переборщить, то люди в якийсь момент стануть байдужими і, справді, коли з’явиться загроза, вони або не зреагують, або проігнорують попередження прем’єр-міністра".

Туск про війну в Україні: "Наступні місяці будуть критичними"29.08.26, 09:43 • 18905 переглядiв

Контекст

Днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що через російську атаку по Україні поблизу польського кордону довелося евакуювати два пункти пропуску - у Дорогуську та Зосині.

За словами Туска, такі ситуації змушують Польщу діяти дуже послідовно на своїй території, співпрацювати з Україною, а також попереджати Європу та європейських партнерів про настання справді важких часів і необхідність добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців.

Раніше Туск попередив про посилення атак росії та ризик ескалації в Польщі.

Всього за чотири кілометри - Туск заявив, що рф завдала удару по АЗС "зовсім поруч із польським кордоном"17.09.26, 15:06 • 14857 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Європа
Дональд Туск
Україна
Польща