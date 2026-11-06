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Болгарія знищила знайдений на узбережжі дрон - його класифікували як російську "Герберу-2"

Київ • УНН

 • 550 перегляди

ВМС Болгарії знайшли дрон біля пляжу на північ від мису Шабла. Його класифікували як російський «Гербера-2».

Болгарія знищила знайдений на узбережжі дрон - його класифікували як російську "Герберу-2"
Фото: mod.bg

Військовослужбовці ВМС Болгарії знищили безпілотний літальний апарат, знайдений сьогодні поблизу Шабли, прибережного міста-курорту у північно-східній Болгарії. На його корпусі не було написів, він класифікований як російська "Гербера-2". Про це повідомили у Міноборони Болгарії 6 листопада, пише УНН.

Деталі

"Військовослужбовці ВМС виконали завдання з розвідки та знищення безпілотного літального апарату, знайденого сьогодні поблизу Шабли", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, о "10:00 оперативним черговим МВС надійшов сигнал про наявність безпілотника в районі пляжу на північ від маяка на мисі Шабла". "Після отримання запиту, позитивного рішення начальника оборони та наказу заступника командувача ВМС було активовано формування з боротьби та подолання наслідків катастроф з військово-морської бази Варна. Було здійснено перехід до району та огляд місця події. Спеціалізованою групою встановлено, що повітряний безпілотник, ймовірно, впав у море та згодом був викинутий на берег", - сказано у повідомленні.

"На його корпусі немає написів, він класифікований як російська "Гербера-2". Безпілотник був знищений на місці, з суворим дотриманням усіх заходів безпеки. Було встановлено, що він не ніс вибухівки", - зазначили у МО Болгарії.

Дрони атакували судно з українцями біля Болгарії, друге затонуло: Софія викликає посла рф, Київ закликав до санкцій13.10.26, 09:51 • 38401 перегляд

Юлія Шрамко

Світ
Війна в Україні
Болгарія