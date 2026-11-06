Болгария уничтожила обнаруженный на побережье дрон - его классифицировали как российскую "Герберу-2"

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Военнослужащие ВМС Болгарии уничтожили беспилотный летательный аппарат, обнаруженный сегодня вблизи Шаблы, прибрежного курортного города на северо-востоке Болгарии. На его корпусе не было надписей, он классифицирован как российская "Гербера-2". Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии 6 ноября, пишет УНН.

Детали

"Военнослужащие ВМС выполнили задачу по разведке и уничтожению беспилотного летательного аппарата, обнаруженного сегодня вблизи Шаблы", — говорится в сообщении.

Как указано, в "10:00 оперативному дежурному МВД поступил сигнал о наличии беспилотника в районе пляжа к северу от маяка на мысе Шабла". "После получения запроса, положительного решения начальника обороны и приказа заместителя командующего ВМС было активировано формирование по борьбе с катастрофами и ликвидации их последствий с военно-морской базы Варна. Был осуществлён переход в район и осмотр места происшествия. Специализированная группа установила, что воздушный беспилотник, вероятно, упал в море, а впоследствии был выброшен на берег", — сказано в сообщении.

"На его корпусе нет надписей, он классифицирован как российская "Гербера-2". Беспилотник был уничтожен на месте с неукоснительным соблюдением всех мер безопасности. Было установлено, что он не нёс взрывчатки", — отметили в МО Болгарии.

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