На борту атакованого біля берегів Болгарії судна перебували четверо українців

Контейнеровоз, який у середу був атакований морськими безпілотниками у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі, потонув; серед евакуйованих членів екіпажу – четверо громадян України. Про це повідомляє БНТ, пише УНН.

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Контейнеровоз Contship Jet, який напередодні був підбитий трьома морськими безпілотниками біля узбережжя Болгарії, затонув у четвер.

Екіпаж судна складався з чотирнадцяти філіппінців та чотирьох українців, жоден з яких не постраждав внаслідок атаки. Моряків евакуювали після інциденту та перевезли до болгарського міста Варна.

Тим часом МЗС України повідомило, що евакуйовані громадяни України пройшли медичний огляд, перебувають у доброму стані. Агент судновласника вирішує усі питання, пов’язані з їх перебуванням на території Болгарії.

Нагадаємо

28 жовтня у Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії три дрони уразили контейнеровоз CONTSHIP JET, який йшов під прапором Ліберії. Членів екіпажу вдалося врятувати.