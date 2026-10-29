На борту атакованного у берегов Болгарии судна находились четверо украинцев

Контейнеровоз, который в среду был атакован морскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море, затонул; среди эвакуированных членов экипажа — четверо граждан Украины. Об этом сообщает БНТ, пишет УНН.

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Контейнеровоз Contship Jet, который накануне был подбит тремя морскими беспилотниками у побережья Болгарии, затонул в четверг.

Экипаж судна состоял из четырнадцати филиппинцев и четырёх украинцев, никто из которых не пострадал в результате атаки. Моряков эвакуировали после инцидента и перевезли в болгарский город Варна.

Тем временем МИД Украины сообщил, что эвакуированные граждане Украины прошли медицинский осмотр и находятся в хорошем состоянии. Агент судовладельца решает все вопросы, связанные с их пребыванием на территории Болгарии.

Напомним

28 октября в Чёрном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии три дрона поразили контейнеровоз CONTSHIP JET, который шёл под флагом Либерии. Членов экипажа удалось спасти.