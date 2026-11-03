Паспортные данные президента Южной Кореи утекли в сеть - Сеул расследует

В Южной Корее расследуют утечку паспортных данных президента Ли Чжэ Мёна. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

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Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило 3 ноября, что проводит расследование утечки личной информации, связанной с зарубежной поездкой президента в июне, и принимает меры для переоформления паспортов Ли, его супруги и других пострадавших чиновников.

Эти комментарии появились после того, как KBS сообщило в понедельник, что паспортные данные 168 человек, включая Ли, его охранников и советника по национальной безопасности Ви Сон Лака, были размещены на платном веб-сайте в начале июня.

Министерство заявило, что рассматривает этот случай как утечку, а не как хакерский инцидент, и попросило соответствующие учреждения провести расследование, как только им стало об этом известно.

Оно сотрудничает с полицией и другими органами власти, чтобы установить, каким образом была раскрыта информация, сообщил представитель на брифинге.

Министерство также заявило, что проводит технические проверки компьютеров и учетных записей электронной почты, использовавшихся в связи с поездкой Ли, и приняло меры для удаления информации с веб-сайта и предотвращения дальнейшего разглашения.

KBS заявило, что уведомило администрацию президента после обнаружения информации в интернете.

По данным KBS, файл был загружен под названием "список пассажиров" за несколько дней до июньской поездки Ли в Европу, которая включала визиты в Бельгию, Италию и Францию на саммит лидеров "Группы семи".

Чиновник Министерства иностранных дел Южной Кореи заявил, что пока нет доказательств того, что информация распространилась дальше.

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