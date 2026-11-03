Паспортні дані президента Південної Кореї злили у мережу - Сеул розслідує

У Південній Кореї розслідують витік паспортних даних президента Лі Чже Мьона. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило 3 листопада, що проводить розслідування витоку особистої інформації, пов'язаної з червневою закордонною поїздкою президента, і вживає заходів для перевидачі паспортів для Лі, його дружини та інших постраждалих посадовців.

Ці коментарі з'явилися після того, як KBS повідомило в понеділок, що паспортні дані 168 осіб, включаючи Лі, його охоронців та радника з національної безпеки Ві Сон Лака, були розміщені на платному вебсайті на початку червня.

Міністерство заявило, що розглядає цей випадок як витік, а не як хакерський інцидент, і попросило відповідні установи провести розслідування, щойно їм стало про нього відомо.

Воно співпрацює з поліцією та іншими органами влади, щоб визначити, як була розкрита інформація, повідомив речник на брифінгу.

Міністерство також заявило, що проводить технічні перевірки комп'ютерів та акаунтів електронної пошти, що використовувалися у зв'язку з поїздкою Лі, і вжило заходів для видалення інформації з вебсайту та запобігання подальшому розголошенню.

KBS заявило, що повідомило адміністрацію президента після виявлення інформації в Інтернеті.

За даними KBS, файл був завантажений під назвою "список пасажирів" за кілька днів до червневої поїздки Лі до Європи, яка включала візити до Бельгії, Італії та Франції на саміт лідерів "Групи семи".

Посадовець Міністерства закордонних справ Південної Кореї заявив, що поки що немає доказів того, що інформація поширилася далі.

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