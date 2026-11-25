США готовятся объявить о планах повысить таможенные тарифы на товары из Китая, Европейского Союза и более чем десятка других стран на фоне того, как администрация Трампа стремится заменить пошлины, отменённые Верховным судом. Об этом со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Как пишет AP со ссылкой на информацию от двух источников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа, как ожидается, вскоре объявит о планах повысить пошлины на товары из Китая, ЕС и ещё 14 стран.

По данным Bloomberg, ожидается, что пошлины будут направлены против экономик, обвиняемых в нанесении ущерба американской промышленности посредством субсидирования своих отечественных производителей. Ожидается, что Управление торгового представителя США (USTR) завершит расследование относительно избыточных производственных мощностей в соответствии с разделом 301 американского закона о торговле 1974 года, который позволяет президенту в одностороннем порядке устанавливать пошлины для борьбы с недобросовестной экономической практикой.

Дополнительные пошлины не приведут к общему уровню, превышающему согласованные уровни в отдельных торговых соглашениях, включая соглашения, заключённые президентом США Дональдом Трампом с ЕС и Китаем, сообщили источники, знакомые с подробностями. Они будут специфичными для каждой страны, а не единой ставкой, заявили источники.

Импорт, на который будут распространяться пошлины, будет преимущественно промышленными товарами, по словам одного из источников. Ожидается, что тарифы на китайские товары будут более широкими по своему характеру, чем тарифы на товары из других стран, и не будут предусматривать исключений, хотя будут находиться в рамках торгового перемирия, которого глава КНР Си Цзиньпин достиг с Трампом в прошлом году в Южной Корее, сообщил источник.

Расследование избыточных мощностей является "наследием для этой администрации", сказал Райан Маджерус, партнёр King & Spalding в Вашингтоне. Этот вопрос давно является целью юристов сталелитейной промышленности, стремящихся расследовать то, что они считают несправедливым демпингом в США. Теперь это внимание распространилось и на другие отрасли.

"Они считают это, вероятно, наиболее значимой тарифной мерой, которую они предпримут. Тем не менее, конечно, промежуточные выборы, безусловно, внесли коррективы в их общее мышление", — сказал Маджерус.

Точные объёмы продукции, на которую будут распространяться новые таможенные тарифы, и дата их вступления в силу остаются неясными. The Wall Street Journal ранее сообщала, что объявление может быть сделано уже на этой неделе. Трамп часто менял курс своей торговой политики, и сроки могут измениться.

Если целью является возвращение таможенных тарифов к уровням, установленным до поражения Трампа в Верховном суде США, "новые тарифы могут составить дополнительные 2–7,5%", написала в LinkedIn Дебора Элмс, руководитель отдела торговой политики Hinrich Foundation в Сингапуре.

Новые пошлины могут ещё больше разозлить американцев, которые нанесли Республиканской партии Трампа серьёзный удар на промежуточных выборах в ноябре, в значительной степени из-за разочарования стоимостью жизни, указывает издание.

Это также происходит в нестабильное для президента время, когда он сталкивается с негативной реакцией на свои усилия по возвращению Дженсена Хуанга на должность в Nvidia Corp. после раскрытия информации о том, что у него была внебрачная связь с предполагаемой китайской шпионкой.

Однако Трамп, похоже, не сломлен убедительной победой демократов, твёрдо придерживаясь своих основных экономических принципов. Президент утверждает, что его пошлины помогли американским производителям и привлекли новые инвестиции в США. Новые пошлины на китайскую продукцию также могут дать ему повод опровергнуть критику в связи с его мягким отношением к Китаю.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Китай, ЕС и другие страны, против которых были введены пошлины, вытесняют американских производителей, наводняя рынок дешёвым экспортом. В интервью Bloomberg Television на прошлой неделе Грир сказал, что ожидает завершения расследования по поводу избыточных производственных мощностей "очень скоро".

Торговое расследование было начато в марте после того, как Верховный суд США отменил прежние глобальные пошлины Трампа.

В июле администрация предприняла шаги по введению пошлин в размере от 10% до 12,5% на товары примерно из 60 стран после расследования предполагаемого бездействия в борьбе с принудительным трудом. Эти пошлины оспариваются в Суде США по международной торговле.

Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного суда