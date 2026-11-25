США готуються оголосити про плани підвищення митних тарифів на товари з Китаю, Європейського Союзу та понад десятка інших країн, на тлі того, як адміністрація Трампа прагне замінити мита, скасовані Верховним судом. Про це з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Як пише AP за інформацією двох джерел, знайомих із ситуацією, адміністрація Трампа, як очікується, невдовзі оголосить про плани підвищення мит на товари з Китаю, ЄС та ще 14 країн.

За даними Bloomberg, очікується, що мита будуть спрямовані на економіки, звинувачені у завданні шкоди американській промисловості шляхом субсидування своїх вітчизняних виробників. Очікується, що Офіс торгового представника США (USTR) завершить розслідування щодо надлишкових виробничих потужностей відповідно до розділу 301 американського закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє президенту односторонньо встановлювати мита для боротьби з недобросовісною економічною практикою.

Додаткові мита не призведуть до загального рівня, що перевищує узгоджені рівні в окремих торгових угодах, включаючи угоди, укладені президентом США Дональдом Трампом з ЄС та Китаєм, повідомили джерела, знайомі з подробицями. Вони будуть специфічними для кожної країни, а не будуть єдиною ставкою, заявили джерела.

Імпорт, на який поширюватимуться мита, буде переважно промисловими товарами, за словами одного з джерел. Очікується, що тарифи на китайські товари будуть ширшими за своїм характером, ніж тарифи на товари з інших країн, і не матимуть винятків, хоча вони будуть у межах торговельного перемир'я, якого глава КНР Сі Цзіньпін досяг з Трампом минулого року в Південній Кореї, повідомило джерело.

Розслідування щодо надлишкових потужностей є "спадщиною для цієї адміністрації", сказав Раян Маджерус, партнер King & Spalding у Вашингтоні. Це питання давно є метою юристів зі сталеливарної промисловості, які прагнуть розслідувати те, що вони вважають несправедливим демпінгом у США. Тепер ця увага поширилася на інші галузі.

"Вони вважають це, ймовірно, найвпливовішим тарифним заходом, який вони зроблять. Тим не менш, звичайно, проміжні вибори, безумовно, внесли корективи у їхнє загальне мислення", – сказав Маджерус.

Точний обсяг продуктів, на які поширюються нові митні тарифи, та дата їх набрання чинності залишаються неясними. The Wall Street Journal раніше повідомляла, що оголошення може бути зроблено вже цього тижня. Трамп часто змінював курс своєї торговельної політики, і терміни можуть змінитися.

Якщо метою є повернення митних тарифів до рівнів, встановлених до поразки Трампа у Верховному суді США, "нові тарифи можуть становити додаткові 2-7,5%", написала на LinkedIn Дебора Елмс, керівник відділу торговельної політики Hinrich Foundation в Сінгапурі.

Нові мита можуть ще більше розлютити американців, які завдали Республіканській партії Трампа різкого удару на проміжних виборах у листопаді, значною мірою через розчарування вартістю життя, вказує видання.

Це також відбувається у нестабільний час для президента, який стикається з негативною реакцією на свої зусилля щодо поновлення Дженсена Хуанга на посаді в Nvidia Corp. після викриття того, що він мав позашлюбний зв’язок з підозрюваною китайською шпигункою.

Однак Трамп, схоже, не зламаний переконливою перемогою демократів, твердо стоячи на своїх основних економічних засадах. Президент стверджує, що його мита допомогли американським виробникам та залучили нові інвестиції у США. Нові мита на китайську продукцію також можуть дати йому привід спростувати критику щодо його поблажливості стосовно Китаю.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Китай, ЄС та інші країни, проти яких були введені мита, витісняють американських виробників, заполонивши ринок дешевим експортом. В інтерв'ю Bloomberg Television минулого тижня Грір сказав, що очікує завершення розслідування з приводу надлишкових виробничих потужностей "дуже скоро".

Торгове розслідування було розпочато у березні після того, як Верховний суд США скасував попередні глобальні мита Трампа.

У липні адміністрація вжила заходів щодо введення мит обсягом від 10% до 12,5% на товари приблизно з 60 країн після розслідування передбачуваної бездіяльності у боротьбі з примусовою працею. Ці мита оскаржуються у Суді США з питань міжнародної торгівлі.

Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного суду