Акции технологических компаний в Азии упали в пятницу, 20 ноября. Это произошло после того, как рекордное размещение акций Anthropic в Нью-Йорке потрясло фондовые рынки региона и не смогло компенсировать потери от распродажи акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Financial Times.

Детали

Акции SoftBank, которому принадлежит примерно 13% акций OpenAI, упали более чем на 15%, а японский индекс Nikkei 225 снизился почти на 5%.

В Южной Корее акции Samsung Electronics и SK Hynix, производителей микросхем памяти, используемых в ИИ-центрах обработки данных, упали более чем на 6%, что привело к снижению индекса Kospi примерно на 5%. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем, упали более чем на 5%.

Главный фондовый индекс Тайваня ожидает худшую неделю с 1991 года на фоне его падения почти на 18% и потери более 500 миллиардов долларов рыночной капитализации.

Падение произошло после того, как компания Anthropic привлекла 81 миллиард долларов в ходе крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций (IPO).

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Акции компании — производителя ИИ-чат-бота Claude — закрылись в четверг на 17 процентов выше цены IPO, но индекс Nasdaq 100 снизился на 2,2 процента.

Фьючерсы указывали на возможное падение индекса еще на 1 процент до открытия Уолл-стрит в пятницу. Акции Anthropic упали почти на 5 процентов на внебиржевых торгах, но остаются выше более чем на 11 процентов по сравнению с ценой IPO.

Почему рынок обвалился

Некоторые инвесторы восприняли листинг Anthropic как сигнал о завершении бычьего (направленного на рост) тренда на рынке акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

"Обычно крупнейшие IPO проводятся на пике рынка, а не на его минимуме", — сказал Хао Хонг, главный инвестиционный директор Lotus Asset Management.

Альберт Сапорта, генеральный директор группы компаний GAM Holding, отметил, что IPO Anthropic было "на 25 процентов ниже оценок, сделанных несколько недель назад".

Джон Вудс, главный инвестиционный директор Lombard Odier по Азии, утверждал, что падение акций в Азии показывает: инвесторы смещают акцент с поставщиков оборудования, таких как производители микросхем, на разработчиков программного обеспечения для ИИ, таких как Anthropic.

"IPO Anthropic было достаточно сильным, — сказал он. — Падение акций в Азии показывает, что ИИ-торговля взрослеет".

Падение на азиатском рынке знаменует собой резкий поворот событий для компаний, которые показали одни из лучших результатов в мире с начала 2025 года.

Отставка Дженсена Хуанга из Nvidia и перспектива усиления американских ограничений на экспорт чипов уже подорвали настроения инвесторов в отношении производителей чипов в регионе, которые имеют решающее значение для глобального развития ИИ-центров обработки данных.

"Эта торговля была очень узконаправленной и велась с большим объемом заемных средств, — сказала Екатерина Бигос, старший рыночный стратег BNP Paribas Asset Management. — В данный момент рынок сокращает размер кредитного плеча при первой возможности".

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