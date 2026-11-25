Президент США Дональд Трамп в среду, 25 ноября, вновь обострил мировую торговую напряжённость, предложив новые таможенные тарифы для основных торговых держав, включая Китай, не испугавшись в своих протекционистских усилиях поражений своей Республиканской партии на промежуточных выборах в США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Администрация Трампа предложила ввести пошлины для 14 торговых партнёров в целях борьбы с тем, что она называет структурными избыточными промышленными мощностями. Самая высокая ставка — 20% — коснётся Китая, которого Вашингтон обвиняет в заполнении мировых рынков дешёвым экспортом всего — от стали до электромобилей и солнечной продукции.

"Мы знаем, что им не нравятся эти действия, но мы стремимся к стабильности с китайцами. Китай стремится к стабильности с нами", — сказал высокопоставленный чиновник США, добавив, что встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на прошлой неделе была "действительно замечательной".

Ранее Пекин повторил своё несогласие с "торговыми войнами" и отверг понятие избыточных мощностей, но не пригрозил ответными мерами.

"Так называемая "избыточность" — это ложный вопрос, и Китай выступает против её использования в качестве предлога для политических манипуляций", — сказал представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь, призвав две ведущие экономики мира поддерживать стабильные отношения.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что администрация также предложила ввести таможенные тарифы для Бангладеш, Камбоджи, Европейского союза, Индии, Индонезии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Швейцарии, Тайваня, Таиланда и Вьетнама. В настоящее время Мексика и Норвегия исключены из новых пошлин.

Новые пошлины будут учитывать любые торговые соглашения, согласованные с администрацией Трампа, и не будут добавляться к некоторым предыдущим раундам введения пошлин, что свидетельствует о том, что многие страны могут не увидеть значительного увеличения торговых издержек с США, пишет издание.

Несмотря на это, перспектива новых торговых обременений повлияла на фондовые рынки в среду на фоне того, что рост технологических компаний продолжал иссякать. Индекс MSCI, отражающий акции по всему миру, снизился на 0,5%.

"Это ещё одно напоминание о том, что, хотя юридическое обоснование тарифов постоянно меняется, протекционизм США становится всё труднее преодолеть", — пишут аналитики ING.

Тарифы Трампа способствовали росту цен на потребительские товары в Соединённых Штатах, а опрос общественного мнения Reuters/Ipsos после поражения его Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре показал, что 62% респондентов поддержат усилия по их отмене.

Но Трамп давно сообщил о плане восстановить пошлины, которые Верховный суд США отменил в феврале. Последние были введены после восьмимесячного расследования недобросовестной торговой практики в соответствии с разделом 301 американского профильного закона.

Американский чиновник также заявил, что новые пошлины не превысят тарифных ограничений в любых торговых соглашениях с администрацией Трампа, включая ограничение в 20% для Китая в течение второго срока Трампа согласно годовому перемирию с Пекином, которое должно завершиться 10 января.

По словам чиновника, тарифы также не будут применяться к китайскому импорту на сумму около 30 миллиардов долларов, который США рассматривают для снижения тарифов в рамках двустороннего процесса.

Однако они добавятся к тарифам в отношении Китая, введённым в течение первого срока Трампа, которые составляли примерно 25%.

Предложенные пошлины также не будут добавляться к тарифам в размере 10% или 12,5%, которые администрация ввела в июле против более широкой группы из 60 торговых партнёров из-за обвинений в небрежном применении законов против принудительного труда. Конкретные ставки будут опубликованы в объявлении Федерального реестра США в среду.

По словам чиновника, тарифные ставки также будут соответствовать торговым соглашениям, подписанным другими партнёрами, включая ограничение в 15%, согласованное ЕС, Японией, Южной Кореей и Тайванем, а также ограничение в 19%, согласованное Малайзией.

Предлагаемые пошлины будут опубликованы и обсуждены в течение периода публичного уведомления и обсуждения, а слушания будут запланированы до их вступления в силу. Чиновник заявил, что это может перенести введение пошлин на январь.

США готовят новые пошлины для Китая, ЕС и более чем десятка стран - СМИ