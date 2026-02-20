Рабочий день Президента Украины Владимира Зеленского начинается в 3–4 часа утра с первых отчетов с фронта. Он пьет много черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, годы давления заметно сказались на Зеленском. Его довоенное молодое и гладко выбритое лицо давно изменилось, его покрыли морщины от беспокойства и все более седеющая щетина.

"Он пьет много кофе – черного, без сахара – чтобы пережить рабочий день, который обычно начинается между 3-мя и 4-мя утра, когда начинают поступать первые сообщения с поля боя", - добавляет издание.

Первая леди Елена Зеленская рассказала изданию, что, глядя на своего мужа, ей кажется, что война длится гораздо дольше, чем четыре года. Она сказала, что с начала войны не было ни одного мгновения полного счастья. С этим придется подождать, пока конфликт не закончится. Вместо этого она сосредотачивается на коротких моментах радости, таких как когда семья впервые принесла домой щенка.

"Это видно, если посмотреть на него. Но это не так важно, как то, что он переживает внутри, на эмоциональном уровне", - сказала Зеленская.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал, что Зеленский не потерял чувство юмора и иногда находит время расслабиться с книгой или фильмом, особенно во время длительных путешествий на поезде.

Напомним

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам по прекращению войны, в частности к компромиссам, предложенным Соединенными Штатами Америки. В то же время Украина не готова к компромиссам ценой своих независимости и суверенитета - также Украина не готова получать снова и снова ультиматумы от россиян, поскольку они - агрессоры.