13:29 • 3076 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 6976 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 10204 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 21015 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 10800 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18286 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 48985 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81756 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51074 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 88150 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Рабочий день Зеленского начинается в 3–4 часа утра с первых отчетов с фронта – CNN

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Рабочий день Президента Украины Владимира Зеленского начинается в 3-4 часа утра с первых отчетов с фронта. Он пьет много черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день.

Рабочий день Президента Украины Владимира Зеленского начинается в 3–4 часа утра с первых отчетов с фронта. Он пьет много черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали 

Как пишет издание, годы давления заметно сказались на Зеленском. Его довоенное молодое и гладко выбритое лицо давно изменилось, его покрыли морщины от беспокойства и все более седеющая щетина.

"Он пьет много кофе – черного, без сахара – чтобы пережить рабочий день, который обычно начинается между 3-мя и 4-мя утра, когда начинают поступать первые сообщения с поля боя", - добавляет издание. 

Первая леди Елена Зеленская рассказала изданию, что, глядя на своего мужа, ей кажется, что война длится гораздо дольше, чем четыре года. Она сказала, что с начала войны не было ни одного мгновения полного счастья. С этим придется подождать, пока конфликт не закончится. Вместо этого она сосредотачивается на коротких моментах радости, таких как когда семья впервые принесла домой щенка.

"Это видно, если посмотреть на него. Но это не так важно, как то, что он переживает внутри, на эмоциональном уровне", - сказала Зеленская. 

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал, что Зеленский не потерял чувство юмора и иногда находит время расслабиться с книгой или фильмом, особенно во время длительных путешествий на поезде.

Напомним 

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам по прекращению войны, в частности к компромиссам, предложенным Соединенными Штатами Америки. В то же время Украина не готова к компромиссам ценой своих независимости и суверенитета - также Украина не готова получать снова и снова ультиматумы от россиян, поскольку они - агрессоры.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Война в Украине
Фильм
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Елена Зеленская