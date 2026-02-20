Робочий день Зеленського починається о 3–4 годині ранку з перших звітів з фронту - CNN

$43.270.03
13:29 • 1974 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 4734 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 7942 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 18522 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 9550 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 17634 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 48474 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81497 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 50850 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 86969 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 27420 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 29645 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 15698 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 24015 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 10725 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 2610 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 10784 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 18534 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 52085 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 86975 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Одеса
Село
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 1330 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 24083 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 29706 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 27471 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 25802 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Робочий день Зеленського починається о 3–4 годині ранку з перших звітів з фронту - CNN

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Робочий день Президента України Володимира Зеленського починається о 3-4 годині ранку з перших звітів з фронту. Він п'є багато чорної кави без цукру, щоб пережити робочий день.

Робочий день Зеленського починається о 3–4 годині ранку з перших звітів з фронту - CNN

Робочий день Президента України Володимира Зеленського починається о 3–4 годині ранку з перших звітів з фронту. Він п'є багато чорної кави без цукру, щоб пережити робочий день. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі 

Як пише видання, роки тиску помітно позначилися на Зеленському. Його довоєнне молоде та гладко поголене обличчя давно змінилось, його вкрили зморшки від занепокоєння та дедалі сивіша щетина.

"Він п'є багато кави – чорної, без цукру – щоб пережити робочий день, який зазвичай починається між 3-ю та 4-ю ранку, коли починають надходити перші повідомлення з поля бою", - додає видання. 

Перша леді Олена Зеленська розповіла виданню, що, дивлячись на свого чоловіка, їй здається, що війна триває набагато довше, ніж чотири роки. Вона сказала, що з початку війни не було жодної миті повного щастя. З цим доведеться почекати, поки конфлікт не закінчиться. Натомість вона зосереджується на коротких моментах радості, таких як коли сім'я вперше принесла додому цуценя.

"Це видно, якщо подивитися на нього. Але це не так важливо, як те, що він переживає всередині, на емоційному рівні", - сказала Зеленська. 

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів, що Зеленський не втратив почуття гумору та іноді знаходить час розслабитися з книгою чи фільмом, особливо під час тривалих подорожей поїздом.

Нагадаємо 

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова до реальних компромісів щодо припинення війни, зокрема до компромісів, запропонованих Сполученими Штатами Америки. Водночас Україна не готова до компромісів ціною своїх незалежності та суверенітету - також Україна не готова отримувати знову і знову ультиматуми від росіян, оскільки вони - агресори.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Фільм
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Олена Зеленська