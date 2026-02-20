Робочий день Зеленського починається о 3–4 годині ранку з перших звітів з фронту - CNN

Робочий день Президента України Володимира Зеленського починається о 3–4 годині ранку з перших звітів з фронту. Він п'є багато чорної кави без цукру, щоб пережити робочий день. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, роки тиску помітно позначилися на Зеленському. Його довоєнне молоде та гладко поголене обличчя давно змінилось, його вкрили зморшки від занепокоєння та дедалі сивіша щетина.

"Він п'є багато кави – чорної, без цукру – щоб пережити робочий день, який зазвичай починається між 3-ю та 4-ю ранку, коли починають надходити перші повідомлення з поля бою", - додає видання.

Перша леді Олена Зеленська розповіла виданню, що, дивлячись на свого чоловіка, їй здається, що війна триває набагато довше, ніж чотири роки. Вона сказала, що з початку війни не було жодної миті повного щастя. З цим доведеться почекати, поки конфлікт не закінчиться. Натомість вона зосереджується на коротких моментах радості, таких як коли сім'я вперше принесла додому цуценя.

"Це видно, якщо подивитися на нього. Але це не так важливо, як те, що він переживає всередині, на емоційному рівні", - сказала Зеленська.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів, що Зеленський не втратив почуття гумору та іноді знаходить час розслабитися з книгою чи фільмом, особливо під час тривалих подорожей поїздом.

