США выделяют 25 миллионов долларов на поддержку возвращения украинских детей
Киев • УНН
Госдепартамент США запускает первую комплексную программу по поиску и реинтеграции детей. Елена Зеленская сообщила о возвращении уже 2048 несовершеннолетних.
Соединенные Штаты Америки запускают новую программу по спасению украинских детей, похищенных россией. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская по итогам встречи с и. о. заместителя государственного секретаря по вопросам иностранной помощи, гуманитарных дел и религиозных свобод Джереми Льюином и помощником государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Государственный департамент США объявил о запуске новой программы поддержки на 25 млн долл. Это будет первая комплексная программа, которая охватит все стадии спасения украинских детей, похищенных Россией: от поиска до возвращения и реинтеграции.
Супруга Президента Украины поблагодарила Джереми Льюина и Райли Барнса за поддержку и сотрудничество.
Елена Зеленская отметила, что в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA в Украину удалось вернуть уже 2048 детей, похищенных россией.
Однако тысячи все еще в российском плену, оторваны от близких, без связи, без правдивой информации, в атмосфере запугивания и обмана. Только сотрудничество всех неравнодушных, а также усилия Международной коалиции за возвращение украинских детей, могут ускорить спасение и справедливость
