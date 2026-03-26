США выделяют 25 миллионов долларов на поддержку возвращения украинских детей

Соединенные Штаты Америки запускают новую программу по спасению украинских детей, похищенных россией. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская по итогам встречи с и. о. заместителя государственного секретаря по вопросам иностранной помощи, гуманитарных дел и религиозных свобод Джереми Льюином и помощником государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом, передает УНН со ссылкой на ОП.

Государственный департамент США объявил о запуске новой программы поддержки на 25 млн долл. Это будет первая комплексная программа, которая охватит все стадии спасения украинских детей, похищенных Россией: от поиска до возвращения и реинтеграции.

Супруга Президента Украины поблагодарила Джереми Льюина и Райли Барнса за поддержку и сотрудничество.

Елена Зеленская отметила, что в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA в Украину удалось вернуть уже 2048 детей, похищенных россией.

Однако тысячи все еще в российском плену, оторваны от близких, без связи, без правдивой информации, в атмосфере запугивания и обмана. Только сотрудничество всех неравнодушных, а также усилия Международной коалиции за возвращение украинских детей, могут ускорить спасение и справедливость