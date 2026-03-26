18:28 • 1106 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
18:12 • 4288 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
17:53 • 6498 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Эксклюзив
15:16 • 22729 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
14:41 • 23453 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Эксклюзив
12:59 • 20891 просмотра
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
26 марта, 09:53 • 28984 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 44661 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 62815 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 99971 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Удар БПЛА рф по центру Днепра 26 марта - повреждены 7 многоэтажек и гимназияPhoto26 марта, 10:49 • 24108 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 50382 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет26 марта, 12:14 • 35290 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить13:18 • 27950 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля14:49 • 28165 просмотра
США выделяют 25 миллионов долларов на поддержку возвращения украинских детей

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Госдепартамент США запускает первую комплексную программу по поиску и реинтеграции детей. Елена Зеленская сообщила о возвращении уже 2048 несовершеннолетних.

США выделяют 25 миллионов долларов на поддержку возвращения украинских детей

Соединенные Штаты Америки запускают новую программу по спасению украинских детей, похищенных россией. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская по итогам встречи с и. о. заместителя государственного секретаря по вопросам иностранной помощи, гуманитарных дел и религиозных свобод Джереми Льюином и помощником государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Государственный департамент США объявил о запуске новой программы поддержки на 25 млн долл. Это будет первая комплексная программа, которая охватит все стадии спасения украинских детей, похищенных Россией: от поиска до возвращения и реинтеграции.

Супруга Президента Украины поблагодарила Джереми Льюина и Райли Барнса за поддержку и сотрудничество.

Украина рассчитывает на участие ОБСЕ в Международной коалиции за возвращение украинских детей - Зеленский02.02.26, 22:30 • 4619 просмотров

Елена Зеленская отметила, что в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA в Украину удалось вернуть уже 2048 детей, похищенных россией.

Однако тысячи все еще в российском плену, оторваны от близких, без связи, без правдивой информации, в атмосфере запугивания и обмана. Только сотрудничество всех неравнодушных, а также усилия Международной коалиции за возвращение украинских детей, могут ускорить спасение и справедливость 

– подчеркнула первая леди.

Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей05.02.26, 05:05 • 17311 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
благотворительность
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Елена Зеленская