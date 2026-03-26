Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
15:16 • 27586 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня14:49 • 32286 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 31153 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте26 березня, 12:14 • 38539 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 54510 перегляди
США виділяють 25 мільйонів доларів на підтримку повернення українських дітей

Київ • УНН

 • 2288 перегляди

Держдепартамент США запускає першу комплексну програму для пошуку та реінтеграції дітей. Олена Зеленська повідомила про повернення вже 2048 неповнолітніх.

США виділяють 25 мільйонів доларів на підтримку повернення українських дітей

Сполучені Штати Америки запускають нову програму для порятунку українських дітей, яких викрала Росія. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська за підсумками зустрічі з в. о. заступника державного секретаря з питань закордонної допомоги, гуманітарних справ та релігійних свобод Джеремі Льюїном і помічником державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Державний департамент США оголосив про запуск нової програми підтримки на 25 млн дол. Це буде перша комплексна програма, що охопить усі стадії порятунку українських дітей, яких викрала Росія: від пошуку до повернення та реінтеграції.

Дружина Президента України подякувала Джеремі Льюїну й Райлі Барнсу за підтримку та співпрацю.

Олена Зеленська зазначила, що в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути вже 2048 дітей, яких викрала Росія.

Однак тисячі все ще в російському полоні, відірвані від близьких, без зв’язку, без правдивої інформації, в атмосфері залякування та обману. Лише співпраця всіх небайдужих, а також зусилля Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, можуть прискорити порятунок і справедливість 

– наголосила перша леді.

