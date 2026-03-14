Зеленский в Париже встретился со студентами французских университетов

Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 22681 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 44253 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 28760 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 46390 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 71269 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 96543 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 46580 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 29217 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21897 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 24344 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
1.8м/с
69%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком13 марта, 15:41 • 19842 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 17222 просмотра
В "Слуге народа" заявили, что около 40 народных депутатов хотят досрочно сложить мандаты13 марта, 16:39 • 10363 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз19:15 • 4274 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo20:08 • 7292 просмотра
публикации
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo20:08 • 7302 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 17227 просмотра
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком13 марта, 15:41 • 19847 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 22681 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 44253 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Елена Зеленская
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Париж
Франция
Реклама
УНН Lite
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo21:04 • 2420 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз19:15 • 4282 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 25420 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 49019 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 31561 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Золото
Беспилотный летательный аппарат

Зеленский в Париже встретился со студентами французских университетов

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Президент встретился со студентами Sciences Po и других французских университетов. Глава государства поблагодарил молодежь за "глубокий разговор и интерес к Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился со студентами Института политических исследований Sciences Po и других французских университетов, которые являются членами Глобальной коалиции украинских исследований, реализуемой при поддержке первой леди Елены Зеленской. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

По его словам, во время встречи участники обсудили "много важных тем", в частности препятствия для возвращения украинских детей, похищенных Россией, влияние ситуации на Ближнем Востоке на войну в Украине, нашу интеграцию в Европейский Союз и условия, необходимые для завершения войны и достижения достойного мира.

Благодарен студенческому сообществу за глубокий разговор и интерес к Украине. Важно, что среди европейской молодежи есть искреннее желание изучать Украину, строить более тесные связи между нашими университетами и людьми. Благодарен Франции за поддержку в этом направлении

- отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж встретился с философом Бернаром-Анри Леви, который много лет распространяет среди французского народа и в целом по всей Европе правду о российской войне против Украины.

Зеленский в Париже встретился с наследным принцем Ирана. Говорили об операции США и поддержке Украины13.03.26, 20:22 • 3130 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаОбразование
Война в Украине
Европейский Союз
Париж
Франция
Владимир Зеленский
Украина
Елена Зеленская