Зеленский в Париже встретился со студентами французских университетов
Киев • УНН
Президент встретился со студентами Sciences Po и других французских университетов. Глава государства поблагодарил молодежь за "глубокий разговор и интерес к Украине".
Президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился со студентами Института политических исследований Sciences Po и других французских университетов, которые являются членами Глобальной коалиции украинских исследований, реализуемой при поддержке первой леди Елены Зеленской. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.
По его словам, во время встречи участники обсудили "много важных тем", в частности препятствия для возвращения украинских детей, похищенных Россией, влияние ситуации на Ближнем Востоке на войну в Украине, нашу интеграцию в Европейский Союз и условия, необходимые для завершения войны и достижения достойного мира.
Благодарен студенческому сообществу за глубокий разговор и интерес к Украине. Важно, что среди европейской молодежи есть искреннее желание изучать Украину, строить более тесные связи между нашими университетами и людьми. Благодарен Франции за поддержку в этом направлении
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж встретился с философом Бернаром-Анри Леви, который много лет распространяет среди французского народа и в целом по всей Европе правду о российской войне против Украины.
