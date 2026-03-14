Зеленский в Париже встретился со студентами французских университетов

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился со студентами Института политических исследований Sciences Po и других французских университетов, которые являются членами Глобальной коалиции украинских исследований, реализуемой при поддержке первой леди Елены Зеленской. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.

По его словам, во время встречи участники обсудили "много важных тем", в частности препятствия для возвращения украинских детей, похищенных Россией, влияние ситуации на Ближнем Востоке на войну в Украине, нашу интеграцию в Европейский Союз и условия, необходимые для завершения войны и достижения достойного мира.

Благодарен студенческому сообществу за глубокий разговор и интерес к Украине. Важно, что среди европейской молодежи есть искреннее желание изучать Украину, строить более тесные связи между нашими университетами и людьми. Благодарен Франции за поддержку в этом направлении - отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж встретился с философом Бернаром-Анри Леви, который много лет распространяет среди французского народа и в целом по всей Европе правду о российской войне против Украины.

Зеленский в Париже встретился с наследным принцем Ирана. Говорили об операции США и поддержке Украины