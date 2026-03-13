Зеленский в Париже встретился с наследным принцем Ирана. Говорили об операции США и поддержке Украины

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Владимир Зеленский встретился с Резой Пехлеви для обсуждения ситуации в Иране. Стороны рассмотрели международное давление на режим и поддержку Украины.

Зеленский в Париже встретился с наследным принцем Ирана. Говорили об операции США и поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви, обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую операцию против террористического режима, передает УНН.

Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую операцию против террористического режима. Принц и команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять собственную судьбу. Обсудили, как международное давление и совместные усилия могут этому помочь

- сообщил Президент.

Зеленский прибыл в Париж, чтобы о войне в Украине не забыли из-за Ирана - AFP13.03.26, 13:53 • 3040 просмотров

Зеленский подчеркнул, что Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир.

Благодарен наследному принцу за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Наши команды будут поддерживать связь

- резюмировал Глава государства.

Зеленский встретился с принцем Ирана в изгнании: осудили поставки иранским режимом "шахедов" в рф13.02.26, 18:47 • 4130 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Париж
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Иран