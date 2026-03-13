Зеленский в Париже встретился с наследным принцем Ирана. Говорили об операции США и поддержке Украины
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Резой Пехлеви для обсуждения ситуации в Иране. Стороны рассмотрели международное давление на режим и поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви, обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую операцию против террористического режима, передает УНН.
Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую операцию против террористического режима. Принц и команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять собственную судьбу. Обсудили, как международное давление и совместные усилия могут этому помочь
Зеленский подчеркнул, что Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир.
Благодарен наследному принцу за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Наши команды будут поддерживать связь
