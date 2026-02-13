Зеленский встретился с принцем Ирана в изгнании: осудили поставки иранским режимом "шахедов" в рф

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви в Мюнхене. Украина поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее и сочувствует всем жертвам иранского режима, передает УНН.

Как сообщил Президент, во время разговора уделили внимание ситуации в Иране, направлениям, в которых народ Ирана нуждается в поддержке. Обсудили важность усиления санкций против иранского режима и любых других диктаторских режимов.

Осудили сотрудничество между Россией и Ираном, в частности поставки иранским режимом "шахедов" в Россию и передачу лицензий на соответствующее производство. Такое партнерство представляет реальную угрозу не только для Украины, но и для всего региона - добавил Зеленский.

Глава украинского государства также поблагодарил принца Ирана за поддержку территориальной целостности Украины.

Важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней. Украина готова помочь со своей стороны - резюмировал Зеленский.

