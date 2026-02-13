$42.990.04
Эксклюзив
16:25 • 1474 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 7358 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 11974 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 14899 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 36117 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 51192 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 40639 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 29812 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 39944 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 64198 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский встретился с принцем Ирана в изгнании: осудили поставки иранским режимом "шахедов" в рф

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви в Мюнхене. Обсуждались санкции против иранского режима, сотрудничество Ирана с Россией и поддержка территориальной целостности Украины.

Зеленский встретился с принцем Ирана в изгнании: осудили поставки иранским режимом "шахедов" в рф

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви в Мюнхене. Украина поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее и сочувствует всем жертвам иранского режима, передает УНН.

Как сообщил Президент, во время разговора уделили внимание ситуации в Иране, направлениям, в которых народ Ирана нуждается в поддержке. Обсудили важность усиления санкций против иранского режима и любых других диктаторских режимов. 

Осудили сотрудничество между Россией и Ираном, в частности поставки иранским режимом "шахедов" в Россию и передачу лицензий на соответствующее производство. Такое партнерство представляет реальную угрозу не только для Украины, но и для всего региона 

- добавил Зеленский.

Зеленский подписал указы о синхронизации санкций с пакетами ЕС против рф и Ирана30.06.25, 22:36 • 2715 просмотров

Глава украинского государства также поблагодарил принца Ирана за поддержку территориальной целостности Украины.

Важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней. Украина готова помочь со своей стороны 

- резюмировал Зеленский.

Обижаться на слова Зеленского – это все равно, что обижаться на зеркало: в Украине отреагировали на критику Ирана23.01.26, 21:57 • 4823 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Мюнхен
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Иран