Зеленський зустрівся з принцом Ірану в екзилі: засудили постачання іранським режимом "шахедів" до рф

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві в Мюнхені. Україна підтримує іранський народ у його боротьбі за своє майбутнє, і співчуваємо всім жертвам іранського режиму, передає УНН.

Як повідомив Президент, під час розмови приділили увагу ситуації в Ірані, напрямам, у яких люди Ірану потребують підтримки. Обговорили важливість посилення санкцій проти іранського режиму та будь-яких інших диктаторських режимів.

Засудили співпрацю між Росією та Іраном, зокрема постачання іранським режимом "шахедів" до Росії та передачу ліцензій на відповідне виробництво. Таке партнерство становить реальну загрозу не лише для України, а й для всього регіону