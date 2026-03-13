$44.160.1950.960.02
ukenru
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Зеленский прибыл в Париж, чтобы о войне в Украине не забыли из-за Ирана - AFP

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Владимир Зеленский обсудит в Париже военную помощь и противодействие иранским дронам. Франция подтвердила неизменность поддержки Украины на фоне событий.

Зеленский прибыл в Париж, чтобы о войне в Украине не забыли из-за Ирана - AFP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном об усилении давления на россию на фоне того, что мировое внимание сейчас в значительной степени привлекает война на Ближнем Востоке. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что встреча призвана продемонстрировать: конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет внимание международного сообщества от войны россии против Украины.

По словам представителей Елисейского дворца, Макрон принимает Зеленского, чтобы показать, что россия ошибается, если считает, что новая геополитическая ситуация позволит ей ослабить международное давление.

Это уже двенадцатый визит украинского президента во Францию с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. Поездка состоялась сразу после его визита в Румынию.

Во французской администрации подчеркнули, что поддержка Украины со стороны Франции "не ослабнет", даже несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В программе визита Зеленского - переговоры с Макроном в Елисейском дворце, совместная пресс-конференция и рабочий обед. Также украинский президент планирует выступить перед студентами университета Sciences Po.

Ожидается, что во время встречи стороны обсудят опыт Украины в противодействии иранским дронам, которые россия активно использует в войне.

По информации французской стороны, украинские военные уже делились опытом перехвата таких беспилотников со странами Персидского залива, а Зеленский предлагает расширить такое сотрудничество с европейскими партнерами.

Одной из тем переговоров станет также финансовая помощь Украине. Речь идет о кредитной программе Европейского Союза объемом 90 млрд евро, согласованной лидерами ЕС в декабре. Выплаты сейчас заблокированы Венгрией, которая требует возобновления транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Накануне Зеленский заявил в комментарии Politico, что Европе стоит подготовить "план Б" на случай, если блокирование со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет продолжаться.

Отдельно стороны обсудят военную помощь Украине. Зеленский рассчитывает на поддержку Франции в получении дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности новых франко-итальянских комплексов SAMP-T, а также дополнительных ракет Patriot от союзников.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира