УНН Lite
Зеленський прибув до Парижа, щоб про війну в Україні не забули через Іран - AFP

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Володимир Зеленський обговорить у Парижі військову допомогу та протидію іранським дронам. Франція підтвердила незмінність підтримки України на тлі подій.

Зеленський прибув до Парижа, щоб про війну в Україні не забули через Іран - AFP

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном щодо посилення тиску на росію на тлі того, що світову увагу нині значною мірою привертає війна на Близькому Сході. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч покликана продемонструвати: конфлікт на Близькому Сході не відверне увагу міжнародної спільноти від війни росії проти України.

За словами представників Єлисейського палацу, Макрон приймає Зеленського, щоб показати, що росія помиляється, якщо вважає, що нова геополітична ситуація дозволить їй послабити міжнародний тиск.

Це вже дванадцятий візит українського президента до Франції від початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. Поїздка відбулася одразу після його візиту до Румунії.

У французькій адміністрації підкреслили, що підтримка України з боку Франції "не послабшає", навіть попри загострення ситуації на Близькому Сході.

У програмі візиту Зеленського - переговори з Макроном у Єлисейському палаці, спільна пресконференція та робочий обід. Також український президент планує виступити перед студентами університету Sciences Po.

Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять досвід України у протидії іранським дронам, які росія активно використовує у війні.

За інформацією французької сторони, українські військові вже ділилися досвідом перехоплення таких безпілотників із країнами Перської затоки, а Зеленський пропонує розширити таку співпрацю з європейськими партнерами.

Однією з тем переговорів стане також фінансова допомога Україні. Йдеться про кредитну програму Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро, погоджену лідерами ЄС у грудні. Виплати наразі заблоковані Угорщиною, яка вимагає відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Напередодні Зеленський заявив у коментарі Politico, що Європі варто підготувати "план Б" на випадок, якщо блокування з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана триватиме.

Окремо сторони обговорять військову допомогу Україні. Зеленський розраховує на підтримку Франції в отриманні додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема нових франко-італійських комплексів SAMP-T, а також додаткових ракет Patriot від союзників.

Зеленський сьогодні у Франції - зустрінеться з Макроном

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт