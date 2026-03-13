Зеленський у Парижі зустрівся із спадкоємним принцом Ірану. Говорили про операцію США та підтримку України

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві для обговорення ситуації в Ірані. Сторони розглянули міжнародний тиск на режим та підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Парижі зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві, обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму, передає УНН.

Детально обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму. Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни. Владна вертикаль і справді вже зазнала значних втрат, і важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю. Обговорили, як міжнародний тиск і спільні зусилля можуть цьому допомогти 

- повідомив Президент.

Зеленський прибув до Парижа, щоб про війну в Україні не забули через Іран - AFP13.03.26, 13:53 • 3042 перегляди

Зеленський наголосив, що Україна дійсно хоче побачити вільний Іран, який не буде співпрацювати з росією та дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу та світ.

Вдячний спадкоємному принцу за чіткі запевнення в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Наші команди підтримуватимуть зв’язок 

- резюмував Глава держави.

Зеленський зустрівся з принцом Ірану в екзилі: засудили постачання іранським режимом "шахедів" до рф13.02.26, 18:47 • 4130 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Париж
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Іран