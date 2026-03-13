Зеленський у Парижі зустрівся із спадкоємним принцом Ірану. Говорили про операцію США та підтримку України
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві для обговорення ситуації в Ірані. Сторони розглянули міжнародний тиск на режим та підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Парижі зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві, обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму, передає УНН.
Детально обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму. Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни. Владна вертикаль і справді вже зазнала значних втрат, і важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю. Обговорили, як міжнародний тиск і спільні зусилля можуть цьому допомогти
Зеленський наголосив, що Україна дійсно хоче побачити вільний Іран, який не буде співпрацювати з росією та дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу та світ.
Вдячний спадкоємному принцу за чіткі запевнення в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Наші команди підтримуватимуть зв’язок
