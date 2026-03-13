Зеленський зустрівся у Парижі з філософом Бернаром-Анрі Леві

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа зустрівся з філософом Бернаром-Анрі Леві, який багато років поширює серед французького народу й загалом у всій Європі правду про російську війну проти України, передає УНН.

Зустрівся з другом України, філософом Бернаром-Анрі Леві, який багато років поширює серед французького народу й загалом у всій Європі правду про російську війну проти України. Правда – це невід’ємна частина справедливого миру, бо про кожен злочин Росії світ має знати, і за кожен обов’язково потрібна відповідальність - повідомив Зеленський.

Глава держави також подякував Бернару-Анрі Леві та кожному, хто підтримує Україну та робить усе, щоб справедливість була.