Зеленский встретился в Париже с философом Бернаром-Анри Леви

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж встретился с философом Бернаром-Анри Леви, который много лет распространяет среди французского народа и в целом по всей Европе правду о российской войне против Украины, передает УНН.

Встретился с другом Украины, философом Бернаром-Анри Леви, который много лет распространяет среди французского народа и в целом по всей Европе правду о российской войне против Украины. Правда – это неотъемлемая часть справедливого мира, потому что о каждом преступлении России мир должен знать, и за каждое обязательно нужна ответственность - сообщил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Бернара-Анри Леви и каждого, кто поддерживает Украину и делает все, чтобы справедливость была.