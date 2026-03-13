Зеленский встретился в Париже с философом Бернаром-Анри Леви
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с французским философом распространение правды о войне в Европе. Зеленский поблагодарил Леви за поддержку и борьбу за мир.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж встретился с философом Бернаром-Анри Леви, который много лет распространяет среди французского народа и в целом по всей Европе правду о российской войне против Украины, передает УНН.
Встретился с другом Украины, философом Бернаром-Анри Леви, который много лет распространяет среди французского народа и в целом по всей Европе правду о российской войне против Украины. Правда – это неотъемлемая часть справедливого мира, потому что о каждом преступлении России мир должен знать, и за каждое обязательно нужна ответственность
Глава государства также поблагодарил Бернара-Анри Леви и каждого, кто поддерживает Украину и делает все, чтобы справедливость была.