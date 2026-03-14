Зеленський у Парижі зустрівся зі студентами французьких університетів

Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
1.8м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком13 березня, 15:41 • 19842 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 17222 перегляди
У "Слузі народу" заявили, що близько 40 народних депутатів хочуть достроково скласти мандати13 березня, 16:39 • 10363 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз19:15 • 4274 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo20:08 • 7292 перегляди
Публікації
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo20:08 • 7318 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 17238 перегляди
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком13 березня, 15:41 • 19856 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 22690 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 44269 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олена Зеленська
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Париж
Франція
Реклама
УНН Lite
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo21:04 • 2424 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз19:15 • 4294 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 25421 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 49020 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 31562 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Безпілотний літальний апарат

Зеленський у Парижі зустрівся зі студентами французьких університетів

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Президент зустрівся зі студентами Sciences Po та інших французьких університетів. Глава держави подякував молоді за "глибоку розмову та інтерес до України".

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся зі студентами Інституту політичних досліджень Sciences Po та інших французьких університетів, які є членами Глобальної коаліції українських студій, що реалізується за підтримки першої леді Олени Зеленської. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під час зустрічі учасники обговорили "багато важливих тем", зокрема перешкоди для повернення українських дітей, яких викрала росія, вплив ситуації на Близькому Сході на війну в Україні, нашу інтеграцію до Європейського Союзу та умови, які необхідні для завершення війни і досягнення достойного миру.

Вдячний студентській спільноті за глибоку розмову та інтерес до України. Важливо, що серед європейської молоді є щире бажання вивчати Україну, будувати тісніші звʼязки між нашими університетами та людьми. Вдячний Франції за підтримку в цьому напрямі

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа зустрівся з філософом Бернаром-Анрі Леві, який багато років поширює серед французького народу й загалом у всій Європі правду про російську війну проти України.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаОсвіта
Війна в Україні
Європейський Союз
Париж
Франція
Володимир Зеленський
Україна
Олена Зеленська