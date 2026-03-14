Зеленський у Парижі зустрівся зі студентами французьких університетів

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся зі студентами Інституту політичних досліджень Sciences Po та інших французьких університетів, які є членами Глобальної коаліції українських студій, що реалізується за підтримки першої леді Олени Зеленської. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.

За його словами, під час зустрічі учасники обговорили "багато важливих тем", зокрема перешкоди для повернення українських дітей, яких викрала росія, вплив ситуації на Близькому Сході на війну в Україні, нашу інтеграцію до Європейського Союзу та умови, які необхідні для завершення війни і досягнення достойного миру.

Вдячний студентській спільноті за глибоку розмову та інтерес до України. Важливо, що серед європейської молоді є щире бажання вивчати Україну, будувати тісніші звʼязки між нашими університетами та людьми. Вдячний Франції за підтримку в цьому напрямі - зазначив Зеленський.

