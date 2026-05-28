"Книжный Арсенал": какие книги выбрала первая леди и какое издание Зеленский подарил премьеру Швеции
Киев • УНН
Первая леди посетила Книжный Арсенал в Киеве и выбрала три новых издания. Президент Зеленский передал книгу премьеру Швеции Ульфу Кристерссону.
Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня посетила открытие "Книжного Арсенала". Глава государства, который находится с визитом в Швеции, хотя и не смог присутствовать на мероприятии, остановил свой выбор на книгах "1913: Лето целого века" и "Время для достоинства. Справедливость в несправедливом мире", которую подарил Ульфу Кристерссону, передает УНН.
Как сообщила Елена Зеленская, "Книжный Арсенал" в Киеве продолжается во время полномасштабного вторжения, и это не менее важно для общественной устойчивости, чем множество специальных терапий. Литература благодарит своих ценителей тем, что помогает держаться и "Нести свою свободу" – именно так звучит фокус-тема ХІV Международного фестиваля "Книжный Арсенал", открывшегося сегодня. Ее куратор – украинский правозащитник и бывший военнопленный Максим Буткевич. "Программу писателя" будет курировать еще один писатель – военнослужащий ВСУ Андрей Любка.
Еще более 150 участников и 240 событий представят издательства, книжные магазины, волонтерские инициативы, а также ярмарка иллюстраторов.
Вместе с генеральным директором ГП "Мистецький Арсенал" Олесей Островской-Лютой и директором ХІV "Арсенала" Юлией Козловец первая леди ознакомилась с новинками издательств.
Их сотни, и глаза разбегались. Украину не остановить и не победить, если писательство и читательство переживает у нас такой подъем. Хотелось бы прочитать все, но именно в этот раз забираю с собой вот эти три книги: "Хемингуэй ничего не знает" Артура Дроня ("Видавництво Старого Лева"), "Треугольник власти: Уравновешивание нового мирового порядка" ("А-ба-ба-га-ла-ма-га") – книгу Президента Финляндии Александра Стубба, "Нарративы массового поражения. Тактики и стратегии информационной войны" ("Наш формат") – труд Артема Захарченко
Сегодня же в шведском городе Уппсала Президент Украины провел важные переговоры с Премьер-министром Швеции.
И хотя Президент не смог сегодня сам быть на "Книжном Арсенале", его выбор остановился на книгах "1913: Лето целого века" ("Лаборатория") и "Время для достоинства. Справедливость в несправедливом мире" ("Наш формат"), которую подарил Ульфу Кристерссону
Зеленская пригласила всех "читать, поддерживать наших авторов и издательства и поддерживать таким образом себя. Потому что книги это действительно умеют".