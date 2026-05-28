"Книжный Арсенал": какие книги выбрала первая леди и какое издание Зеленский подарил премьеру Швеции

$44.300.0251.540.03
ukenru
16:32 • 7604 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
16:14 • 15163 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
15:30 • 13720 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
14:25 • 13472 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
14:21 • 12632 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
14:01 • 12236 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
13:59 • 12659 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
13:26 • 12427 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
13:18 • 12244 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
28 мая, 12:58 • 20549 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
46%
747мм
Популярные новости
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 24833 просмотра
Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы
Эксклюзив
28 мая, 09:44 • 13850 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 12682 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 22252 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 20545 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 20554 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 20751 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста28 мая, 12:30 • 20738 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28 мая, 11:52 • 22488 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 22467 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Ульф Кристерссон
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Франция
Латвия
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 12838 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 24978 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 80013 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 55848 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 71153 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Отопление
Saab JAS 39 Gripen

"Книжный Арсенал": какие книги выбрала первая леди и какое издание Зеленский подарил премьеру Швеции

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Первая леди посетила Книжный Арсенал в Киеве и выбрала три новых издания. Президент Зеленский передал книгу премьеру Швеции Ульфу Кристерссону.

"Книжный Арсенал": какие книги выбрала первая леди и какое издание Зеленский подарил премьеру Швеции

Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня посетила открытие "Книжного Арсенала". Глава государства, который находится с визитом в Швеции, хотя и не смог присутствовать на мероприятии, остановил свой выбор на книгах "1913: Лето целого века" и "Время для достоинства. Справедливость в несправедливом мире", которую подарил Ульфу Кристерссону, передает УНН.

Детали 

Как сообщила Елена Зеленская, "Книжный Арсенал" в Киеве продолжается во время полномасштабного вторжения, и это не менее важно для общественной устойчивости, чем множество специальных терапий. Литература благодарит своих ценителей тем, что помогает держаться и "Нести свою свободу" – именно так звучит фокус-тема ХІV Международного фестиваля "Книжный Арсенал", открывшегося сегодня. Ее куратор – украинский правозащитник и бывший военнопленный Максим Буткевич. "Программу писателя" будет курировать еще один писатель – военнослужащий ВСУ Андрей Любка.

Еще более 150 участников и 240 событий представят издательства, книжные магазины, волонтерские инициативы, а также ярмарка иллюстраторов.  

Вместе с генеральным директором ГП "Мистецький Арсенал" Олесей Островской-Лютой и директором ХІV "Арсенала" Юлией Козловец первая леди ознакомилась с новинками издательств.

Их сотни, и глаза разбегались. Украину не остановить и не победить, если писательство и читательство переживает у нас такой подъем. Хотелось бы прочитать все, но именно в этот раз забираю с собой вот эти три книги: "Хемингуэй ничего не знает" Артура Дроня ("Видавництво Старого Лева"), "Треугольник власти: Уравновешивание нового мирового порядка" ("А-ба-ба-га-ла-ма-га") – книгу Президента Финляндии Александра Стубба, "Нарративы массового поражения. Тактики и стратегии информационной войны" ("Наш формат") – труд Артема Захарченко 

- добавила Зеленская.

Добавим

Сегодня же в шведском городе Уппсала Президент Украины провел важные переговоры с Премьер-министром Швеции.

И хотя Президент не смог сегодня сам быть на "Книжном Арсенале", его выбор остановился на книгах "1913: Лето целого века" ("Лаборатория") и "Время для достоинства. Справедливость в несправедливом мире" ("Наш формат"), которую подарил Ульфу Кристерссону 

- добавила первая леди.

Зеленская пригласила всех "читать, поддерживать наших авторов и издательства и поддерживать таким образом себя. Потому что книги это действительно умеют".

Антонина Туманова

ОбществоПолитикаКультура
российская пропаганда
Война в Украине
Ульф Кристерссон
Александр Стабб
Вооруженные силы Украины
Швеция
Украина
Елена Зеленская
Киев