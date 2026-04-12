Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздником

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской 12 апреля поздравили украинцев с Пасхой и подчеркнули единство, веру и стойкость народа во время войны. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В своем обращении глава государства отметил, что для украинцев Пасха остается днем семьи, тепла, дома и надежды даже в условиях полномасштабной войны.

Украина уже более полутора тысяч дней держится в борьбе за жизнь, а вместе с ней остаются непоколебимыми столица, люди и вера.

Вести эту борьбу непросто всем нам, особенно во времена турбулентности, когда, кажется, мир летит в пропасть, и никто не знает, каким будет завтра. В такой момент именно Пасха и ее смыслы подсказывают нам, как не опускать рук, где найти свет, чтобы не заблудиться - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня война продолжается не только на поле боя, но и в плоскости эмоций, характеров, духа, правды и надежды. Он отметил, что именно пасхальные смыслы помогают украинцам не опускать рук и находить свет даже во времена неопределенности и турбулентности.

Зеленский также подчеркнул, что эту Пасху Украина отмечает уже пятый год подряд в условиях войны, несмотря на боль, испытания и опасность.

В то же время, по словам главы государства, украинцы сохраняют свою идентичность, семейные традиции и стремление к жизни. Президент упомянул о пасхальной корзине, писанках, куличах, украшении дома, деревьях и цветах как символах того, что народ хочет видеть вокруг расцвет жизни.

Президент выразил надежду, что после пятой Пасхи во времена войны наступит первая мирная Пасха на всей украинской земле, когда пасхальный звон уже не будут прерывать сирены воздушной тревоги, а все украинцы дождутся своих родных с фронта, плена и оккупации.

Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо, зная ради кого и ради чего. Чтобы на смену Пятой Пасхе во времена войны пришла первая мирная Пасха на всей нашей земле для всех наших людей. Когда пасхальный звон не нарушит сирена тревоги. Когда отступит зима и все зло с нашей земли, и все дождутся своих с фронта, плена, оккупации - сказал он.

В конце обращения Зеленский и его жена пожелали, чтобы надежда и тепло этого дня объединили сердца всех украинцев.

Напомним

