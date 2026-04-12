Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздником
11 апреля, 15:12 • 18393 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
11 апреля, 14:56 • 41847 просмотра
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - как это было
11 апреля, 13:40 • 23947 просмотра
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
11 апреля, 12:36 • 25603 просмотра
Обмен пленными 11 апреля - Украина вернула пленных, которых рф держала с 2022 года
11 апреля, 11:02 • 23412 просмотра
Украина вернула из российского плена 175 военных и 7 гражданских - Зеленский
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 39711 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
11 апреля, 00:15 • 29773 просмотра
Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю, капсула приводнилась в океане
Эксклюзив
10 апреля, 14:18 • 29002 просмотра
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Эксклюзив
10 апреля, 13:56 • 38246 просмотра
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздником

Киев • УНН

 • 2812 просмотра

Президент подчеркнул стойкость народа во время войны и важность сохранения традиций. Он выразил надежду на возвращение всех украинцев домой.

Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздником
Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской 12 апреля поздравили украинцев с Пасхой и подчеркнули единство, веру и стойкость народа во время войны. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В своем обращении глава государства отметил, что для украинцев Пасха остается днем семьи, тепла, дома и надежды даже в условиях полномасштабной войны.

Украина уже более полутора тысяч дней держится в борьбе за жизнь, а вместе с ней остаются непоколебимыми столица, люди и вера.

Вести эту борьбу непросто всем нам, особенно во времена турбулентности, когда, кажется, мир летит в пропасть, и никто не знает, каким будет завтра. В такой момент именно Пасха и ее смыслы подсказывают нам, как не опускать рук, где найти свет, чтобы не заблудиться

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня война продолжается не только на поле боя, но и в плоскости эмоций, характеров, духа, правды и надежды. Он отметил, что именно пасхальные смыслы помогают украинцам не опускать рук и находить свет даже во времена неопределенности и турбулентности.

Зеленский также подчеркнул, что эту Пасху Украина отмечает уже пятый год подряд в условиях войны, несмотря на боль, испытания и опасность.

В то же время, по словам главы государства, украинцы сохраняют свою идентичность, семейные традиции и стремление к жизни. Президент упомянул о пасхальной корзине, писанках, куличах, украшении дома, деревьях и цветах как символах того, что народ хочет видеть вокруг расцвет жизни.

Президент выразил надежду, что после пятой Пасхи во времена войны наступит первая мирная Пасха на всей украинской земле, когда пасхальный звон уже не будут прерывать сирены воздушной тревоги, а все украинцы дождутся своих родных с фронта, плена и оккупации.

Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо, зная ради кого и ради чего. Чтобы на смену Пятой Пасхе во времена войны пришла первая мирная Пасха на всей нашей земле для всех наших людей. Когда пасхальный звон не нарушит сирена тревоги. Когда отступит зима и все зло с нашей земли, и все дождутся своих с фронта, плена, оккупации

- сказал он.

В конце обращения Зеленский и его жена пожелали, чтобы надежда и тепло этого дня объединили сердца всех украинцев.

Напомним

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил украинцев с Пасхой и напомнил о цене победы в войне. Он подчеркнул неизбежную победу жизни над смертью.

Александра Василенко

