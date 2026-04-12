Филатов назвал истинный смысл Пасхи и обратился к украинцам

Мэр Днепра Борис Филатов поздравил жителей города и Украины в целом с праздником Пасхи 12 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Филатова в Telegram.

В своем сообщении Филатов отметил: Жизнь в любом случае победит смерть, а Добро победит зло.

Стоит помнить только об одном. Что Сын Божий воскрес из мертвых, "смертью смерть поправ", не для того, чтобы мы "святили" водку и грызли свиную колбасу. А для того, чтобы мы любили друг друга. Ибо Бог есть Любовь. Что в жизни всегда есть Надежда, как бы ни было трудно. И что "если Бог за нас, то кто против нас?" - говорится в сообщении Филатова.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской 12 апреля поздравили украинцев с Пасхой и подчеркнули единство, веру и стойкость народа во время войны.

Кроме того, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский также поздравил украинцев с Пасхой и напомнил о цене победы в войне. Он подчеркнул неизбежную победу жизни над смертью.