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Правительство распределило дополнительные 7,4 млрд грн на бесплатное питание школьников

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Правительство распределило 7,4 млрд грн местным бюджетам на питание школьников. В целом на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд грн на бесплатное питание учащихся.

Правительство распределило дополнительные 7,4 млрд грн на бесплатное питание школьников

Общины получат дополнительные 7,4 млрд грн на организацию питания в школах с 1 сентября. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Общины должны заблаговременно провести все закупки и качественно организовать питание для всех школьников с 1 сентября. Для этого правительство распределило между местными бюджетами дополнительно более 7,4 млрд грн

- говорится в сообщении.

В целом в государственном бюджете на 2026 год предусмотрена беспрецедентная сумма на бесплатное питание учащихся – 14,4 млрд грн.

Свириденко также обратила внимание на то, что в Украине обновлен порядок питания, чтобы снять любые бюрократические ограничения. Это позволяет организовывать питание не только в помещениях столовых с соблюдением санитарных норм. Главное — безопасность и качество.

Расширение программы является частью реализации Стратегии реформирования системы школьного питания до 2027 года, которая внедряется по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Напомним

С сентября 2026 года ученики 1–11 классов по всей стране будут получать бесплатное питание. Правительство направило почти 6 млрд гривен на первый этап программы, а в целом в Госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен.

Ольга Розгон

ОбществоОбразование
Школа
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Украина
Елена Зеленская