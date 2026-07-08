Правительство распределило дополнительные 7,4 млрд грн на бесплатное питание школьников

Общины получат дополнительные 7,4 млрд грн на организацию питания в школах с 1 сентября. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Общины должны заблаговременно провести все закупки и качественно организовать питание для всех школьников с 1 сентября. Для этого правительство распределило между местными бюджетами дополнительно более 7,4 млрд грн - говорится в сообщении.

В целом в государственном бюджете на 2026 год предусмотрена беспрецедентная сумма на бесплатное питание учащихся – 14,4 млрд грн.

Свириденко также обратила внимание на то, что в Украине обновлен порядок питания, чтобы снять любые бюрократические ограничения. Это позволяет организовывать питание не только в помещениях столовых с соблюдением санитарных норм. Главное — безопасность и качество.

Расширение программы является частью реализации Стратегии реформирования системы школьного питания до 2027 года, которая внедряется по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Напомним

С сентября 2026 года ученики 1–11 классов по всей стране будут получать бесплатное питание. Правительство направило почти 6 млрд гривен на первый этап программы, а в целом в Госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен.