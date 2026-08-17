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"Члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают комментариев" - Драпатый сделал заявление относительно информационных атак

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил, что с первых дней работы стал объектом скоординированных информационных атак с привлечением ботосетей.

"Члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают комментариев" - Драпатый сделал заявление относительно информационных атак

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый заявил, что стал мишенью информационных атак, и подчеркнул, что члены его семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени, передает УНН.

Должность Главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак. Они начались с первых дней моей работы, и это ожидаемо. Цель таких кампаний – посеять недоверие внутри государства, а также между армией и обществом

 - сообщил Драпатый. 

По его словам, часть этих атак ведется скоординированно, с привлечением ботосетей. Главнокомандующий поблагодарил Министерство цифровой трансформации за выявление и блокировку таких сетей. Это важная работа, и она продолжается.

Отдельно подчеркиваю: члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. Любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности. Прошу соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенную информацию. У нас одна общая цель – приближение победы. На ней сейчас сосредоточен я, и на ней прошу сосредоточить усилия каждого 

- резюмировал Драпатый.

ПВО, дроны и устранение лишней бюрократии — Драпатый назвал приоритеты на посту Главнокомандующего ВСУ24.07.26, 19:47 • 3429 просмотров

Антонина Туманова

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