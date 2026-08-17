"Члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают комментариев" - Драпатый сделал заявление относительно информационных атак
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил, что с первых дней работы стал объектом скоординированных информационных атак с привлечением ботосетей.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый заявил, что стал мишенью информационных атак, и подчеркнул, что члены его семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени, передает УНН.
Должность Главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак. Они начались с первых дней моей работы, и это ожидаемо. Цель таких кампаний – посеять недоверие внутри государства, а также между армией и обществом
По его словам, часть этих атак ведется скоординированно, с привлечением ботосетей. Главнокомандующий поблагодарил Министерство цифровой трансформации за выявление и блокировку таких сетей. Это важная работа, и она продолжается.
Отдельно подчеркиваю: члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. Любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности. Прошу соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенную информацию. У нас одна общая цель – приближение победы. На ней сейчас сосредоточен я, и на ней прошу сосредоточить усилия каждого
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