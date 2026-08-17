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"Члени моєї сім'ї не роблять публічних заяв, не дають коментарів" - Драпатий зробив заяву щодо інформаційних атак

Київ • УНН

 • 4490 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що з перших днів роботи став об'єктом скоординованих інформаційних атак із залученням ботомереж.

"Члени моєї сім'ї не роблять публічних заяв, не дають коментарів" - Драпатий зробив заяву щодо інформаційних атак

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що став мішенню інформаційних атак і наголосив, що члени його сім'ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені, передає УНН.

Посада Головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством

 - повідомив Драпатий. 

За його словами, частина цих атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж. Головнокомандувач подякував Міністерству цифрової трансформації за виявлення і блокування таких мереж. Це важлива робота, і вона триває.

Окремо наголошую: члени моєї сім'ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності. Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене. У нас одна спільна мета – наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я, і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного 

- резюмував Драпатий.

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Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика