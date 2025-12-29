Учні 1–11 класів з вересня наступного року отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні
Київ • УНН
З вересня 2026 року учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Для реалізації першого етапу програми уряд спрямував майже 6 млрд гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
За її словами, окремо уряд заклав фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.
Із початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1–4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1–11 класів у прифронтових громадах. Наш пріоритет - створити умови для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання
Нагадаємо
З вересня учні 1-4 класів по всій Україні та 5-11 класів у прифронтових регіонах отримають безоплатне харчування.