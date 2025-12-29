З вересня 2026 року учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Для реалізації першого етапу програми уряд спрямував майже 6 млрд гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Учні 1–11 класів з вересня наступного року отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Уряд готує всі необхідні рішення для цього. Сьогодні для реалізації першого етапу програми спрямували майже 5,9 млрд гривень субвенції громадам, щоб забезпечити перший етап харчування для школярів у 2026 році. Загалом же у Державному бюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд гривень