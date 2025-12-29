$42.060.13
Ексклюзив
18:57 • 2032 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 3766 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 5052 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 11069 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 13949 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 14173 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 17807 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 19356 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20497 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 36907 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Учні 1–11 класів з вересня наступного року отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні

Київ • УНН

 • 144 перегляди

З вересня 2026 року учні 1–11 класів по всій країні отримуватимуть безкоштовне харчування. Уряд спрямував майже 6 млрд гривень на перший етап програми, а загалом у Держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд гривень.

З вересня 2026 року учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Для реалізації першого етапу програми уряд спрямував майже 6 млрд гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Учні 1–11 класів з вересня наступного року отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Уряд готує всі необхідні рішення для цього. Сьогодні для реалізації першого етапу програми спрямували майже 5,9 млрд гривень субвенції громадам, щоб забезпечити перший етап харчування для школярів у 2026 році. Загалом же у Державному бюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд гривень 

- повідомила Свириденко.

За її словами, окремо уряд заклав фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

Із початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1–4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1–11 класів у прифронтових громадах. Наш пріоритет - створити умови для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання 

- додала Свириденко.

З вересня учні 1-4 класів по всій Україні та 5-11 класів у прифронтових регіонах отримають безоплатне харчування.

Антоніна Туманова

