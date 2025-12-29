С сентября 2026 года учащиеся 1–11 классов будут получать бесплатное питание по всей стране. Для реализации первого этапа программы правительство направило почти 6 млрд гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Учащиеся 1–11 классов с сентября следующего года будут получать бесплатное питание по всей стране. Правительство готовит все необходимые решения для этого. Сегодня для реализации первого этапа программы направили почти 5,9 млрд гривен субвенции общинам, чтобы обеспечить первый этап питания для школьников в 2026 году. В целом же в Государственном бюджете на 2026 год на эту программу предусмотрено 14,4 млрд гривен

По ее словам, отдельно правительство заложило финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание.

С начала 2025 года бесплатное питание уже действует для учащихся 1–4 классов по всей Украине, а с сентября горячие обеды начали получать еще и учащиеся 1–11 классов в прифронтовых общинах. Наш приоритет - создать условия для безопасного и комфортного обучения для каждого украинского ребенка, независимо от места жительства или формата обучения