НАБУ опровергло российскую пропаганду о якобы «расследовании» в отношении Елены Зеленской
Киев • УНН
НАБУ опровергло фейки о расследовании в отношении Елены Зеленской. Сообщения о подготовке ее ареста являются частью российской дезинформационной кампании.
Информация о якобы «расследованиях» в отношении первой леди Украины Елены Зеленской, которую распространяет российская пропаганда, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, пишет УНН.
НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских медиа очередной волны дезинформации о якобы «расследованиях» в отношении супруги президента Украины. Эта информация не соответствует действительности
Сообщается, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура не осуществляют никаких процессуальных действий, о которых идет речь в указанных вбросах.
Подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны государства-агрессора, направленной на дискредитацию украинских институтов, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны
Граждан и представителей медиа призвали проверять информацию, пользоваться официальными источниками и не способствовать распространению манипуляций и фейков, которые используются рф как элемент информационной войны против Украины.
