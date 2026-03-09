$43.730.0850.540.36
В украинской культуре и искусстве тоже наступает весна: Зеленский вручил награды лауреатам Шевченковской премии

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Президент вручил награды лауреатам Шевченковской премии, количество номинаций которой увеличили до 13. Елена Гром стала первой победительницей в категории Фотоискусство.

В украинской культуре и искусстве тоже наступает весна: Зеленский вручил награды лауреатам Шевченковской премии

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

В этом году Шевченковская премия расширилась, а количество номинаций впервые за все время ее существования возросло до 13. Добавились "Творческое кураторство культурно-художественных проектов", "Фотоискусство" и "Дизайн", вместо номинации "Литература" появились "Проза" и "Поэзия", а музыкальное направление расширила номинация "Концертно-исполнительское искусство". Соответствующий указ Президент Украины подписал в июле 2025 года, а сегодня первые лауреаты получили премии в этих номинациях.  

"Нам есть чем гордиться. Нам есть кем гордиться. И Шевченковская премия доказывает это. Ежегодно она проходит несмотря ни на что, несмотря на войну. И несмотря ни на что ежегодно – новые достойные победители. И эта награда не стала формальностью, и она во всех смыслах этого слова растет – становится больше номинаций, становится больше знаковых работ, больше поводов гордиться своим искусством, гордиться нашими творцами", – подчеркнул Владимир Зеленский. 

Глава государства отметил, что в этом году Шевченковская премия особенная не только потому, что мы отмечаем ее юбилей – 65 лет, но и потому, что ее вручение происходит во время очень сильных эмоций, которые объединяют всю Украину.

"Какой же тяжелой и долгой была эта зима. И мы ее преодолели. Какой же желанной для всех нас является эта весна. И наконец тепло, и эти ощущения, когда Украина смогла, Украина сохранилась, Украина выстояла. Я хочу поблагодарить наших воинов, спасибо вам", – отметил Владимир Зеленский.

По словам Президента, весна также наступает в украинской культуре и искусстве, которые интересны миллионам, являются стильными, современными, модными, живыми и динамичными. 

"И когда сегодня украинская музыка объединяет всех наших людей – на фронте, по всей стране, когда невозможно достать билеты в наши украинские театры и есть очереди в музеи, на наши выставки, за нашими украинскими книгами, все это очень вдохновляет", – подчеркнул Глава государства.

Добавим

Председатель Комитета по Национальной премии Украины им. Т. Шевченко Евгений Нищук отметил, что сейчас искусство становится важным средством психологической поддержки, помогает обществу проживать опыт войны. Именно поэтому расширение номинаций соответствует вызовам современности. 

"Это действительно очень важно. Потому что те новые направления, которые появились, кроме устоявшихся в каноническом восприятии, крайне актуальны именно во время войны", – отметил Евгений Нищук.

Впервые Национальную премию им. Т. Шевченко в номинации "Фотоискусство" получила фотохудожница Елена Гром за фотопроект "Украденная весна".

В еще одной новой номинации – "Творческое кураторство культурно-художественных проектов" – премию за выставочный проект "Алла Горская. Бориветер" получили кураторы этой выставки Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куливник, Екатерина Лесовая, дизайнер выставки Дарья Подольцева. Еще одним победителем в этой номинации за культурно-художественный проект "30х30. Современное украинское искусство" стал его куратор, искусствовед Валерий Сахарук.

Дирижер, художественный руководитель Академического хора имени П. Майбороды Украинского радио Юлия Ткач получила высшую творческую награду страны в номинации "Концертно-исполнительское искусство" за медиапроект "В шаге от Победы", художественные циклы "Личности", "Встреча эпох", концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов.

Дипломат, писатель, ученый Юрий Щербак стал лауреатом Шевченковской премии в номинации "Проза" за книгу итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики", а писатель Павел Белянский – за роман "Биться нельзя отступить".

Премию в номинации "Публицистика и журналистика" получил писатель, журналист Олег Криштопа за документальный роман "Радио "Афродита"".

В номинации "Литературоведение и искусство" премию получила искусствовед Олеся Авраменко за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии Accent – три книги: "Билокур", "Приходько", "Тистол". Также в номинации "Литературоведение и искусство" премию получил кинокритик, киновед, киносценарист Сергей Трымбач за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы".

Победительницей в номинации "Театральное искусство" за спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол имени В. А. Афанасьева, "Буря" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, "Медея" Ивано-Франковского национального академического театра имени Ивана Франко стала режиссер Оксана Дмитриева.

Национальную премию в номинации "Киноискусство" получил автор сценария и режиссер фильма "Ты – космос" Павел Остриков.

Лауреатом премии в номинации "Декоративно-прикладное искусство" за серию художественных работ украинского стекла художественного проекта "Рожденные в огне" стал мастер художественного стекла Игорь Мациевский. 

В номинации "Визуальные искусства" награду за создание "Мемориала украинским разведчикам", серии скульптур "Взбудораженное пространство", "Сплав" получил скульптор Назар Билык.

Названы лауреаты Шевченковской премии 2026 года09.03.26, 20:11 • 2914 просмотров

Антонина Туманова

