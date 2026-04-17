Усиление украинского флота боевых самолетов шведскими "грипенами" – Зеленский во Львове встретился с королем Швеции

Во Львове Президент Владимир Зеленский провел встречу с Королем Швеции Карлом XVI Густавом, который приехал в Украину во второй раз за время после восстановления нашей независимости и впервые с начала российской агрессии. Вместе с Его Величеством приехала также правительственная делегация, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства поблагодарил Его Величество за визит в Украину и поддержку наших людей с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Действительно, Швеция является одним из пяти крупнейших доноров по поддержке наших Вооруженных Сил, поддержке нашего населения. И только на этот год, на 2026 год, Швеция акцептовала поддержку в 4 миллиарда. Это очень большая поддержка для нас, для нашей защиты, для устойчивости Вооруженных Сил Украины – отметил Президент.

Король Швеции подчеркнул, что Украина – это страна, очень важная для Европы, и поддержка украинцев среди шведского общества очень сильна.

Президент отдельно отметил обсуждение со Швецией возможности усиления Воздушных сил Украины, в частности "грипенами".

Зеленский подчеркнул: Украина заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве, которое укрепит оборонный потенциал и Украины, и Швеции. Наша страна готова поделиться со Швецией своим опытом и технологиями и расширить сотрудничество в оборонно-промышленной сфере. Президент рассказал о соответствующих договоренностях со странами Ближнего Востока и региона Залива и европейскими странами – Германией, Норвегией, Италией и Нидерландами.

Обсудили и продолжение поддержки в гуманитарной сфере. Зеленский выразил благодарность Ее Величеству Королеве Сильвии за поддержку гуманитарных программ через фонд Childhood Foundation, в частности инициативы Bring Kids Back UA и программы первой леди Украины Елены Зеленской по реформе школьного питания.

Королева Сильвия помогает в этом, Ее Величество в постоянном контакте с первой леди Украины. И действительно, у нас такие особые отношения со Швецией – добавил Президент.

Кроме того, речь шла и об энергетической помощи. По сумме финансовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины Швеция является второй в Европе. Президент отметил, что наша страна уже готовится к следующей зиме и будет благодарна за дальнейшую помощь со стороны Швеции.