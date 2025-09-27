В Україні хочуть законодавчо закріпити вимоги щодо безбар'єрності: що передбачається

В Україні розпочали розробку законопроєкту щодо безбар’єрності. Він має забезпечити рівний доступ до послуг, простору та можливостей для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та деяких інших категорій громадян, повідомив у суботу віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише УНН.

Україна вже має Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору. Наступний крок - законопроєкт "Про основні засади державної політики формування безбар’єрного суспільства в Україні" - пояснив Кулеба у Telegram.

Він вказав, що нове законодавство визначить єдині принципи політики безбар’єрності, розподілить відповідальність між державними і місцевими органами, запровадить механізми контролю та фінансування. Це, як очікується, дозволить забезпечити узгоджені дії влади на всіх рівнях і зробить безбар’єрність реальною практикою у кожній сфері.

У Києві створюють безбар’єрний маршрут між ключовими локаціями столиці

За словами віцепрем’єра, документ включатиме всі основні сфери життя людини. Це освітній простір, фізичне середовище, інформаційна та цифрова доступність, економічні можливості, а також суспільне та громадянське життя.

"Завдання закону - створити єдині вимоги до доступності, щоб у кожній сфері люди відчували реальну, а не формальну рівність", - підкреслив Кулеба.

Доповнення

У Мінсоцполітики повідомили, що до 2040 року Україна планує побудувати суспільство, де вік не є перепоною для праці та самореалізації. Державна політика спрямована на навчання, підтримку та розвиток інфраструктури для людей 45+.