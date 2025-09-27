В Украине хотят законодательно закрепить требования по безбарьерности: что предусматривает

$41.490.00
26 сентября, 14:33 • 36533 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 70732 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 29990 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 29577 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 29812 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 24187 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 44231 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 47194 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49613 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29991 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУPhoto26 сентября, 22:52 • 20307 просмотра
Украина наращивает производство дронов-перехватчиков: Умеров анонсировал проведение Технологической Ставки по масштабированию26 сентября, 23:27 • 5998 просмотра
На ВОТ начали закрываться топливные заправки - ЦНС27 сентября, 00:17 • 14404 просмотра
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto05:02 • 5066 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00 • 5586 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00 • 5650 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 70732 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 35364 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 44231 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 47194 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Украина
Государственная граница Украины
Венгрия
Соединённые Штаты
Дания
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 36534 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 31486 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 36940 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 39398 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 47076 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social
Вашингтон Пост
Financial Times

В Украине хотят законодательно закрепить требования по безбарьерности: что предусматривает

Киев • УНН

 • 188 просмотра

В Украине начали разработку законопроекта по безбарьерности, который должен обеспечить равный доступ к услугам и возможностям для ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью. Документ охватит образовательное пространство, физическую среду, информационную доступность и экономические возможности.

В Украине хотят законодательно закрепить требования по безбарьерности: что предусматривает

В Украине начали разработку законопроекта о безбарьерности. Он должен обеспечить равный доступ к услугам, пространству и возможностям для ветеранов и внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и некоторых других категорий граждан, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

Украина уже имеет Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства. Следующий шаг - законопроект "Об основных принципах государственной политики формирования безбарьерного общества в Украине"

- пояснил Кулеба в Telegram.

Он указал, что новое законодательство определит единые принципы политики безбарьерности, распределит ответственность между государственными и местными органами, введет механизмы контроля и финансирования. Это, как ожидается, позволит обеспечить согласованные действия власти на всех уровнях и сделает безбарьерность реальной практикой в каждой сфере.

В Киеве создают безбарьерный маршрут между ключевыми локациями столицы15.07.25, 02:16 • 28152 просмотра

По словам вице-премьера, документ будет включать все основные сферы жизни человека. Это образовательное пространство, физическая среда, информационная и цифровая доступность, экономические возможности, а также общественная и гражданская жизнь.

"Задача закона - создать единые требования к доступности, чтобы в каждой сфере люди чувствовали реальное, а не формальное равенство", - подчеркнул Кулеба.

В Минсоцполитики сообщили, что к 2040 году Украина планирует построить общество, где возраст не является преградой для труда и самореализации. Государственная политика направлена на обучение, поддержку и развитие инфраструктуры для людей 45+.

Павел Зинченко

