В Украине хотят законодательно закрепить требования по безбарьерности: что предусматривает

В Украине начали разработку законопроекта о безбарьерности. Он должен обеспечить равный доступ к услугам, пространству и возможностям для ветеранов и внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и некоторых других категорий граждан, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

Украина уже имеет Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства. Следующий шаг - законопроект "Об основных принципах государственной политики формирования безбарьерного общества в Украине" - пояснил Кулеба в Telegram.

Он указал, что новое законодательство определит единые принципы политики безбарьерности, распределит ответственность между государственными и местными органами, введет механизмы контроля и финансирования. Это, как ожидается, позволит обеспечить согласованные действия власти на всех уровнях и сделает безбарьерность реальной практикой в каждой сфере.

В Киеве создают безбарьерный маршрут между ключевыми локациями столицы

По словам вице-премьера, документ будет включать все основные сферы жизни человека. Это образовательное пространство, физическая среда, информационная и цифровая доступность, экономические возможности, а также общественная и гражданская жизнь.

"Задача закона - создать единые требования к доступности, чтобы в каждой сфере люди чувствовали реальное, а не формальное равенство", - подчеркнул Кулеба.

Дополнение

В Минсоцполитики сообщили, что к 2040 году Украина планирует построить общество, где возраст не является преградой для труда и самореализации. Государственная политика направлена на обучение, поддержку и развитие инфраструктуры для людей 45+.