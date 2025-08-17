Активне довголіття: нова стратегія України змінює ставлення до старших людей
Київ • УНН
Україна до 2040 року планує створити суспільство, де вік не перешкоджає праці та самореалізації. Мінсоцполітики розробляє стратегію "Активне довголіття" для людей 45+.
Безбар’єрність як підхід поступово стає новою соціальною нормою. Люди дедалі частіше сприймають як норму гідне дорослішання, командну роботу поколінь 25+ і 55+. Політика Міністерства соціальної політики разом із партнерами будується саме навколо цієї логіки
Зазначено, що міністерство вважає необхідним:
- концепцію безбар’єрності у сфері праці;
- створення дружніх до віку сервісів і цифрових платформ;
- навчальні й адаптаційні програми для людей 45+;
- розвиток доглядової інфраструктури як умови для участі жінок у зрілому віці.
Активне довголіття — один з напрямків Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року
