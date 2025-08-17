Активне довголіття: нова стратегія України змінює ставлення до старших людей

До 2040 року Україна планує побудувати суспільство, де вік не є перепоною для праці та самореалізації. Державна політика спрямована на навчання, підтримку та розвиток інфраструктури для людей 45+. Про це повідомило Мінсоцполітики передає УНН.

Безбар’єрність як підхід поступово стає новою соціальною нормою. Люди дедалі частіше сприймають як норму гідне дорослішання, командну роботу поколінь 25+ і 55+. Політика Міністерства соціальної політики разом із партнерами будується саме навколо цієї логіки - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що міністерство вважає необхідним:

концепцію безбар’єрності у сфері праці;

створення дружніх до віку сервісів і цифрових платформ;

навчальні й адаптаційні програми для людей 45+;

розвиток доглядової інфраструктури як умови для участі жінок у зрілому віці.

Активне довголіття — один з напрямків Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року - додали у відомстві.

