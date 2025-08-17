$41.450.00
Ексклюзив
07:17 • 40 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 87535 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 58755 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 61195 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 56012 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 49925 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 245463 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213077 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167715 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154960 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 46 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 344966 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 298892 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 302663 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 309850 перегляди
Активне довголіття: нова стратегія України змінює ставлення до старших людей

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Україна до 2040 року планує створити суспільство, де вік не перешкоджає праці та самореалізації. Мінсоцполітики розробляє стратегію "Активне довголіття" для людей 45+.

Активне довголіття: нова стратегія України змінює ставлення до старших людей

До 2040 року Україна планує побудувати суспільство, де вік не є перепоною для праці та самореалізації. Державна політика спрямована на навчання, підтримку та розвиток інфраструктури для людей 45+. Про це повідомило Мінсоцполітики передає УНН.

Безбар’єрність як підхід поступово стає новою соціальною нормою. Люди дедалі частіше сприймають як норму гідне дорослішання, командну роботу поколінь 25+ і 55+. Політика Міністерства соціальної політики разом із партнерами будується саме навколо цієї логіки

- ідеться у повідомленні.

Зазначено, що міністерство вважає необхідним:

  • концепцію безбар’єрності у сфері праці;
    • створення дружніх до віку сервісів і цифрових платформ;
      • навчальні й адаптаційні програми для людей 45+;
        • розвиток доглядової інфраструктури як умови для участі жінок у зрілому віці.

          Активне довголіття — один з напрямків Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року

          - додали у відомстві.

          Кабмін реорганізував Міністерство нац'єдності та приєднав його до Мінсоцполітики 21.07.25, 10:09

          Альона Уткіна

          Суспільство
          Defence City
          Освіта
          Міністерство соціальної політики України
          Україна