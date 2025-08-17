Активное долголетие: новая стратегия Украины меняет отношение к пожилым людям

К 2040 году Украина планирует построить общество, где возраст не является преградой для труда и самореализации. Государственная политика направлена на обучение, поддержку и развитие инфраструктуры для людей 45+. Об этом сообщило Минсоцполитики, передает УНН.

Безбарьерность как подход постепенно становится новой социальной нормой. Люди все чаще воспринимают как норму достойное взросление, командную работу поколений 25+ и 55+. Политика Министерства социальной политики вместе с партнерами строится именно вокруг этой логики - говорится в сообщении.

Отмечено, что министерство считает необходимым:

концепцию безбарьерности в сфере труда;

создание дружественных к возрасту сервисов и цифровых платформ;

обучающие и адаптационные программы для людей 45+;

развитие инфраструктуры по уходу как условия для участия женщин в зрелом возрасте.

Активное долголетие — одно из направлений Стратегии демографического развития Украины до 2040 года - добавили в ведомстве.

