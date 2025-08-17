Активное долголетие: новая стратегия Украины меняет отношение к пожилым людям
Киев • УНН
Украина к 2040 году планирует создать общество, где возраст не препятствует труду и самореализации. Минсоцполитики разрабатывает стратегию "Активное долголетие" для людей 45+.
К 2040 году Украина планирует построить общество, где возраст не является преградой для труда и самореализации. Государственная политика направлена на обучение, поддержку и развитие инфраструктуры для людей 45+. Об этом сообщило Минсоцполитики, передает УНН.
Безбарьерность как подход постепенно становится новой социальной нормой. Люди все чаще воспринимают как норму достойное взросление, командную работу поколений 25+ и 55+. Политика Министерства социальной политики вместе с партнерами строится именно вокруг этой логики
Отмечено, что министерство считает необходимым:
- концепцию безбарьерности в сфере труда;
- создание дружественных к возрасту сервисов и цифровых платформ;
- обучающие и адаптационные программы для людей 45+;
- развитие инфраструктуры по уходу как условия для участия женщин в зрелом возрасте.
Активное долголетие — одно из направлений Стратегии демографического развития Украины до 2040 года
