Заробили понад 8 млн доларів, а заробітки співробітників не декларують - журналісти про доходи Центру протидії корупції Шабуніна

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Заробили понад 8 млн доларів, а заробітки співробітників не декларують, – журналісти про доходи Центру протидії корупції Шабуніна.

Заробили понад 8 млн доларів, а заробітки співробітників не декларують - журналісти про доходи Центру протидії корупції Шабуніна

Центр протидії корупції Віталія Шабуніна станом на 2024 рік заробив понад 8 млн доларів. При цьому співробітники організації приховують свої статки, а сама організація за 13 років проходила аудит лише один раз. Про це повідомляють "Українські новини".

"Відповідно до офіційних даних Центру протидії корупції, бюджет організації станом на 2024 рік сягнув 8,1 млн доларів. Близько 25% з цієї суми активісти отримали від Сполучених штатів Америки, зокрема, з USAID. Також кошти надходили з Посольства Великої Британії, Світового банку та від невідомих фізичних чи юридичних осіб", – зазначили автори статті.

За даними журналістів, найбільше фінансування за весь час свого існування ЦПК отримав у 2024 році – майже 1,5 млн доларів. Дані за 2025 рік на сайті Центру відсутні, написали вони.

Автори статті відзначили, що організація з 2012 року проходила лише один раз аудит. Його проводила компанія RSM на замовлення Світового банку, повідомили вони.

"Аудитори мали дослідити, як і на що витрачаються кошти іноземних платників податків. Наприклад, у звіті зазначено, що адміністративно-організаційні витрати ЦПК за рік склали 6,5 млн грн, з них з них майже 4 млн грн пішло на заробітні плати. Найбільша з них була в експерта з міжнародного піару – 564,5 тис. грн. Варто зазначити, що аудитори перевіряли лише використання коштів замовників перевірки, тож реальний рівень заробітних плат в ЦПК визначити складно", – констатували вони.

"Українські новини" наголосили, що працівники Центру протидії корупції не декларують свої статки з 2022 року.

"У 2024 році офіційно з них були оформлені 6, а задекларованого доходу – 58,4 млн грн. У 2025, за прогнозом ЦПК, дохід Центру мав становити 81 млн грн. Однак даних про фактично отримані кошти немає", – зауважили вони.

За даними журналістів, організація має 2 бенефіціарних власників: Дар'ю Каленюк та Віталія Шабуніна.

"Останнього правоохоронці підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Сам активіст звинувачення відкидає. Інша засновниця ЦПК Дар'я Каленюк. Її чоловіка також звинувачували у в ухиленні від військової служби", – підсумували "Українські новини".

Як повідомлялося, понад 2 роки тому ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо фіктивної служби голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у лавах ЗСУ, на якій він роками рахувався, не покидаючи Києва. За час фіктивної служби лише в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав майже 1 млн грн за нібито виконання бойових завдань.

Окрім того, за даними журналістів-розслідувачів, Віталій Шабунін може бути власником будинку у США, оформленого на підставну особу – громадянина цієї країни. Вартість нерухомості – понад 1 млн дол.

Співзасновницю та виконавчу директорку Центру протидії корупції Дарʼю Каленюк звинувачували у маніпуляціях потребами ЗСУ. Коли Центр отримував грант в 1 млн доларів, вона мовчала щодо потреби армії в коштах, написав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2020–2024 рр. Станіслав Броневицький.

Лілія Подоляк

