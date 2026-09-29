Українці на половину наростили сплату податку за свої елітні авто - де найбільше

Надходження транспортного податку до місцевих бюджетів в Україні від власників дорогих автомобілів зросли майже на 59%, або до понад 237 млн грн, у 2026 році. Про це УНН пише з посиланням на дані Державної податкової служби України від 29 вересня.

Деталі

У січні-серпні 2026 року надходження транспортного податку до місцевих бюджетів зросли на 58,7% порівняно з відповідним періодом минулого року. Загалом платники сплатили 237,5 млн гривень. Торік цей показник становив 149,6 млн гривень.

Де сплатили найбільше

Найбільші суми транспортного податку надійшли до бюджетів:

Києва – 68,1 млн грн;

Дніпропетровської області – 21,3 млн грн;

Одеської області – 17,9 млн грн;

Київської області – 17,5 млн гривень.

Хто платить транспортний податок

Платником транспортного податку є власник автомобіля, на якого транспортний засіб зареєстрований. Фактичний користувач автомобіля, зокрема орендар або особа, яка користується ним за довіреністю, платником цього податку не є.

Транспортний податок сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше ніж 5 років, якщо їхня середньоринкова вартість перевищує встановлений законодавством поріг. У 2026 році це понад 3,2 млн гривень.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Ставка податку є фіксованою та становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, який є об’єктом оподаткування.

Транспортний податок є складовою податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів. Отримані кошти громади можуть спрямовувати на фінансування соціально важливих заходів та розвиток місцевої інфраструктури.

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