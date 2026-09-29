Украинцы на половину увеличили уплату налога за свои элитные автомобили - где больше всего

Поступления транспортного налога в местные бюджеты в Украине от владельцев дорогих автомобилей выросли почти на 59%, или до более чем 237 млн грн, в 2026 году. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины от 29 сентября.

Детали

В январе-августе 2026 года поступления транспортного налога в местные бюджеты выросли на 58,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В общей сложности плательщики уплатили 237,5 млн гривен. В прошлом году этот показатель составлял 149,6 млн гривен.

Где уплатили больше всего

Наибольшие суммы транспортного налога поступили в бюджеты:

Киева – 68,1 млн грн;

Днепропетровской области – 21,3 млн грн;

Одесской области – 17,9 млн грн;

Киевской области – 17,5 млн гривен.

Кто платит транспортный налог

Плательщиком транспортного налога является владелец автомобиля, на которого зарегистрировано транспортное средство. Фактический пользователь автомобиля, в частности арендатор или лицо, пользующееся им по доверенности, плательщиком этого налога не является.

Транспортный налог уплачивается за легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более 5 лет, если их среднерыночная стоимость превышает установленный законодательством порог. В 2026 году это более 3,2 млн гривен.

Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2026 году, опубликован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ставка налога является фиксированной и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, являющийся объектом налогообложения.

Транспортный налог является составляющей налога на имущество и полностью зачисляется в местные бюджеты. Полученные средства громады могут направлять на финансирование социально важных мероприятий и развитие местной инфраструктуры.

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