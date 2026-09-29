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Украинцы на половину увеличили уплату налога за свои элитные автомобили - где больше всего

Киев • УНН

 • 2014 просмотра

В январе—августе 2026 года местные бюджеты получили 237,5 млн грн транспортного налога — на 58,7% больше, чем в прошлом году. Больше всего заплатил Киев.

Украинцы на половину увеличили уплату налога за свои элитные автомобили - где больше всего

Поступления транспортного налога в местные бюджеты в Украине от владельцев дорогих автомобилей выросли почти на 59%, или до более чем 237 млн грн, в 2026 году. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины от 29 сентября.

Детали

В январе-августе 2026 года поступления транспортного налога в местные бюджеты выросли на 58,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В общей сложности плательщики уплатили 237,5 млн гривен. В прошлом году этот показатель составлял 149,6 млн гривен.

Где уплатили больше всего

Наибольшие суммы транспортного налога поступили в бюджеты:

  • Киева – 68,1 млн грн;
    • Днепропетровской области – 21,3 млн грн;
      • Одесской области – 17,9 млн грн;
        • Киевской области – 17,5 млн гривен.

          Кто платит транспортный налог

          Плательщиком транспортного налога является владелец автомобиля, на которого зарегистрировано транспортное средство. Фактический пользователь автомобиля, в частности арендатор или лицо, пользующееся им по доверенности, плательщиком этого налога не является.

          Транспортный налог уплачивается за легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более 5 лет, если их среднерыночная стоимость превышает установленный законодательством порог. В 2026 году это более 3,2 млн гривен.

          Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2026 году, опубликован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

          Ставка налога является фиксированной и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, являющийся объектом налогообложения.

          Транспортный налог является составляющей налога на имущество и полностью зачисляется в местные бюджеты. Полученные средства громады могут направлять на финансирование социально важных мероприятий и развитие местной инфраструктуры.

          До 34 000 гривен штрафа за чрезмерный шум мотоциклов и автомобилей - Рада поддержала законопроект16.09.26, 14:33 • 5609 просмотров

          Юлия Шрамко

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