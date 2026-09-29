Украинцы на половину увеличили уплату налога за свои элитные автомобили - где больше всего
Киев • УНН
В январе—августе 2026 года местные бюджеты получили 237,5 млн грн транспортного налога — на 58,7% больше, чем в прошлом году. Больше всего заплатил Киев.
Поступления транспортного налога в местные бюджеты в Украине от владельцев дорогих автомобилей выросли почти на 59%, или до более чем 237 млн грн, в 2026 году. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины от 29 сентября.
Детали
В январе-августе 2026 года поступления транспортного налога в местные бюджеты выросли на 58,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В общей сложности плательщики уплатили 237,5 млн гривен. В прошлом году этот показатель составлял 149,6 млн гривен.
Где уплатили больше всего
Наибольшие суммы транспортного налога поступили в бюджеты:
- Киева – 68,1 млн грн;
- Днепропетровской области – 21,3 млн грн;
- Одесской области – 17,9 млн грн;
- Киевской области – 17,5 млн гривен.
Кто платит транспортный налог
Плательщиком транспортного налога является владелец автомобиля, на которого зарегистрировано транспортное средство. Фактический пользователь автомобиля, в частности арендатор или лицо, пользующееся им по доверенности, плательщиком этого налога не является.
Транспортный налог уплачивается за легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более 5 лет, если их среднерыночная стоимость превышает установленный законодательством порог. В 2026 году это более 3,2 млн гривен.
Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2026 году, опубликован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Ставка налога является фиксированной и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, являющийся объектом налогообложения.
Транспортный налог является составляющей налога на имущество и полностью зачисляется в местные бюджеты. Полученные средства громады могут направлять на финансирование социально важных мероприятий и развитие местной инфраструктуры.
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