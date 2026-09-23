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Ексголові Касаційного господарського суду у складі ВС Львову повідомили про нову підозру

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Богдана Львова підозрюють у легалізації активів на 26 млн грн, оформлених на матір його помічниці. Підозри також отримали дві жінки.

Ексголові Касаційного господарського суду у складі ВС Львову повідомили про нову підозру
Богдан Львов

САП повідомила про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдану Львову, якого підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН

Деталі 

За даними джерел УНН, мова йде про Богдана Львова, який обіймав посаду голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з 2017 по 2022 рік. 

"23 вересня 2026 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Також детективи НАБУ повідомили про підозру ще двом особам - колишній підлеглій судді та її матері", - йдеться у повідомленні. 

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021–2022 роках суддя набув у власність будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки, які оформили на матір помічниці судді.

Загальна вартість активів становить близько 26 млн грн.

Ексголові Касаційного господарського суду та матері його помічниці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, помічниці – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Доповнення

5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства рф.

Київський окружний адміністративний суд 10 січня 2024 року задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді.

Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.

Богдана Львова обрали заступником голови нового Верховного Суду у 2017 році.

Богдана Львова обрали заступником голови нового Верховного Суду у 2017 році.15 вересня 2022 року вийшло розслідування журналістів проєкту "Схеми", згідно з яким Львов з 1999 року має паспорт громадянина росії та з 2010 року індивідуальний податковий номер в офіційному реєстрі федеральної податкової служби рф.

Справа про заволодіння так званою "трубою Віктора Медведчука"Богдана Львова підозрюють у пособництві у привласненні української частини магістрального нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", що належить Фонду державного майна України.

Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала.

Починаючи з 2017 року НАБУ і САП здійснюють розслідування фактів незаконного заволодіння трубопроводом. Детективам і прокурорам вдалось зібрати матеріали для накладення арешту, а згодом вони стали основою позову ФДМУ, що дозволило врешті-решт повернути майно державі.

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави з понад 300 млн грн на 20 млн грн ексголові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову, який є підозрюваним у справі про заволодіння так званою "трубою віктора медведчука".

Павло Башинський

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