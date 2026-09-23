Экс-председателю Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Львову сообщили о новом подозрении

Богдан Львов

САП сообщила о подозрении бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдану Львову, которого подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о Богдане Львове, который занимал должность председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда с 2017 по 2022 год.

"23 сентября 2026 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Его подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере. Также детективы НАБУ сообщили о подозрении еще двум лицам — бывшей подчиненной судьи и ее матери", — говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2021–2022 годах судья приобрел в собственность дом с земельным участком, две квартиры-апартаменты и четыре земельных участка, которые оформили на мать помощницы судьи.

Общая стоимость активов составляет около 26 млн грн.

Бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда и матери его помощницы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины, помощнице — ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Дополнение

5 октября 2022 года председатель Верховного суда Всеволод Князев исключил председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства рф.

Киевский окружной административный суд 10 января 2024 года удовлетворил иск бывшего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о восстановлении в должности судьи.

Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.

Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного суда в 2017 году.

Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного суда в 2017 году.15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина России, а с 2010 года — индивидуальный налоговый номер в официальном реестре Федеральной налоговой службы рф.

Дело о завладении так называемой "трубой Виктора Медведчука"Богдана Львова подозревают в пособничестве в присвоении украинской части магистрального нефтепровода "Самара — Западное направление", принадлежащего Фонду государственного имущества Украины.

Нефтепродуктопровод "Самара — Западное направление" был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала.

Начиная с 2017 года НАБУ и САП проводят расследование фактов незаконного завладения трубопроводом. Детективам и прокурорам удалось собрать материалы для наложения ареста, а впоследствии они стали основой иска ФГИУ, что позволило в конце концов вернуть имущество государству.

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога с более чем 300 млн грн до 20 млн грн бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдану Львову, который является подозреваемым по делу о завладении так называемой "трубой виктора медведчука".