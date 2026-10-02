У Дніпрі викрили кол-центри, що виводили гроші через "дропів"
Київ • УНН
У Дніпрі припинили роботу шахрайських кол-центрів із розсилками про фіктивні виграші. Поліція вилучила гроші, зброю й техніку.
У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність шахрайських кол-центрів, учасники яких, за даними слідства, виводили кошти, отримані шахрайським шляхом, через банківські картки "дропів" та конвертували їх у криптовалюту. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує УНН.
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Зазначається, що роботу кол-центрів організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Для забезпечення їхньої діяльності фігуранти орендували два приміщення у місті.
Одні учасники контролювали роботу "операторів" та рух коштів, інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту. Для заволодіння коштами громадян шахраї здійснювали масові розсилки у Telegram та Viber із повідомленнями про нібито виграші
Вказується, що фігуранти розміщували у соцмережах оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних людей, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.
До схеми залучали як так званих "професійних дропів", так і студентів, пенсіонерів та безробітних. На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих
Там додали, що в ході слідчих дій було вилучено понад 40 тис. євро, 18 тис. дол., 113 тис. грн, зброю, набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.
Нагадаємо
Верховна Рада України підтримала посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Відповідний закон №10190 було ухвалено в цілому 16 вересня.
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