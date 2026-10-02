У Дніпрі викрили кол-центри, що виводили гроші через "дропів"

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність шахрайських кол-центрів, учасники яких, за даними слідства, виводили кошти, отримані шахрайським шляхом, через банківські картки "дропів" та конвертували їх у криптовалюту. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує УНН.

Зазначається, що роботу кол-центрів організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Для забезпечення їхньої діяльності фігуранти орендували два приміщення у місті.

Одні учасники контролювали роботу "операторів" та рух коштів, інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту. Для заволодіння коштами громадян шахраї здійснювали масові розсилки у Telegram та Viber із повідомленнями про нібито виграші

Вказується, що фігуранти розміщували у соцмережах оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних людей, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.

До схеми залучали як так званих "професійних дропів", так і студентів, пенсіонерів та безробітних. На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих