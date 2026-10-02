В Днепре разоблачили кол-центры, выводившие деньги через «дропов»

В Днепре правоохранители пресекли деятельность мошеннических кол-центров, участники которых, по данным следствия, выводили средства, полученные мошенническим путем, через банковские карты «дропов» и конвертировали их в криптовалюту. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует УНН.

Отмечается, что работу кол-центров организовала группа лиц с четким распределением ролей. Для обеспечения их деятельности фигуранты арендовали два помещения в городе.

Одни участники контролировали работу «операторов» и движение средств, другие отвечали за оформление банковских карт на подставных лиц, перевод денег в наличные и криптовалюту. Для завладения средствами граждан мошенники осуществляли массовые рассылки в Telegram и Viber с сообщениями о якобы выигрышах

Указывается, что фигуранты размещали в соцсетях объявления о приобретении персональных и идентификационных данных людей, необходимых для открытия банковских счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.

К схеме привлекали как так называемых «профессиональных дропов», так и студентов, пенсионеров и безработных. На их данные оформляли банковские счета и платежные карты, фактический контроль над которыми получали участники группы. В дальнейшем на эти счета поступали средства потерпевших