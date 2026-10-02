В Днепре разоблачили кол-центры, выводившие деньги через «дропов»

$44.680.1850.720.21
ukenru
03:07 • 5090 просмотра
Враг снова попал в Южный мост в Киеве
22:52 • 13845 просмотра
Украина подготовила список из более чем 20 российских олигархов для санкций ЕС — Сибига
1 октября, 20:32 • 16732 просмотра
россияне атаковали Харьков дронами: повреждены административное здание и магазин
1 октября, 19:02 • 21399 просмотра
Враг вновь ударил по Южному мосту в Киеве, есть попаданиеVideo
1 октября, 18:52 • 19243 просмотра
Турция и ООН готовят новые переговоры о перемирии в Чёрном море — СМИ
1 октября, 18:27 • 18655 просмотра
Удар в 100 метрах от ядерного реактора: Украина призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку рф
1 октября, 18:10 • 18305 просмотра
Анаит Хоперия будет руководить Центром противодействия дезинформации
1 октября, 16:10 • 22496 просмотра
Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7 — Зеленский (видео)Video
1 октября, 14:54 • 37728 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине
1 октября, 14:32 • 18773 просмотра
В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
77%
762мм
Популярные новости
В Киеве обломки дрона упали возле станции метро, горят деревья1 октября, 17:58 • 11006 просмотра
В рф разбился военный вертолёт, экипаж погиб1 октября, 18:39 • 3216 просмотра
ЕС отверг возможность досрочного предоставления кредита Киеву и требует реформ — СМИ1 октября, 19:18 • 12272 просмотра
В петербурге вспыхнул масштабный пожар в историческом особняке МиллераVideo1 октября, 20:15 • 5280 просмотра
ОБСЕ задокументировала гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках — СибигаPhoto1 октября, 20:48 • 3432 просмотра
публикации
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 37732 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 42269 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
1 октября, 10:30 • 48055 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo1 октября, 04:00 • 71054 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 58993 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Южный мост (Киев)
Европа
Реклама
УНН Lite
В честь продажи 50 млн копий — серии Metro 2033 и Last Light получат масштабное обновлениеPhoto1 октября, 16:41 • 21746 просмотра
Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы1 октября, 15:10 • 27851 просмотра
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"1 октября, 14:45 • 28072 просмотра
Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"1 октября, 14:22 • 27883 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 72055 просмотра
Актуальное
Старлинк
Социальная сеть
Хранитель
Техника
Шахед-136

В Днепре разоблачили кол-центры, выводившие деньги через «дропов»

Киев • УНН

 • 2230 просмотра

В Днепре прекратили работу мошеннических кол-центров, рассылавших сообщения о фиктивных выигрышах. Полиция изъяла деньги, оружие и технику.

В Днепре разоблачили кол-центры, выводившие деньги через «дропов»

В Днепре правоохранители пресекли деятельность мошеннических кол-центров, участники которых, по данным следствия, выводили средства, полученные мошенническим путем, через банковские карты «дропов» и конвертировали их в криптовалюту. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что работу кол-центров организовала группа лиц с четким распределением ролей. Для обеспечения их деятельности фигуранты арендовали два помещения в городе.

Одни участники контролировали работу «операторов» и движение средств, другие отвечали за оформление банковских карт на подставных лиц, перевод денег в наличные и криптовалюту. Для завладения средствами граждан мошенники осуществляли массовые рассылки в Telegram и Viber с сообщениями о якобы выигрышах

— говорится в сообщении.

Указывается, что фигуранты размещали в соцсетях объявления о приобретении персональных и идентификационных данных людей, необходимых для открытия банковских счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. 

К схеме привлекали как так называемых «профессиональных дропов», так и студентов, пенсионеров и безработных. На их данные оформляли банковские счета и платежные карты, фактический контроль над которыми получали участники группы. В дальнейшем на эти счета поступали средства потерпевших

— рассказали в полиции.

Там добавили, что в ходе следственных действий было изъято более 40 тыс. евро, 18 тыс. долларов, 113 тыс. грн, оружие, боеприпасы, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей информации, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдера, 10 банковских карт и два комплекта Starlink.

Напомним

Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. Соответствующий закон №10190 был принят в целом 16 сентября.

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за мошеннические кол-центры16.09.26, 22:47 • 5616 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПТехнологии
Законы
Техника
Банковская карта
Национальная полиция Украины
Старлинк
Днепр (город)