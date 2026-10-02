В Днепре разоблачили кол-центры, выводившие деньги через «дропов»
Киев • УНН
В Днепре прекратили работу мошеннических кол-центров, рассылавших сообщения о фиктивных выигрышах. Полиция изъяла деньги, оружие и технику.
В Днепре правоохранители пресекли деятельность мошеннических кол-центров, участники которых, по данным следствия, выводили средства, полученные мошенническим путем, через банковские карты «дропов» и конвертировали их в криптовалюту. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что работу кол-центров организовала группа лиц с четким распределением ролей. Для обеспечения их деятельности фигуранты арендовали два помещения в городе.
Одни участники контролировали работу «операторов» и движение средств, другие отвечали за оформление банковских карт на подставных лиц, перевод денег в наличные и криптовалюту. Для завладения средствами граждан мошенники осуществляли массовые рассылки в Telegram и Viber с сообщениями о якобы выигрышах
Указывается, что фигуранты размещали в соцсетях объявления о приобретении персональных и идентификационных данных людей, необходимых для открытия банковских счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.
К схеме привлекали как так называемых «профессиональных дропов», так и студентов, пенсионеров и безработных. На их данные оформляли банковские счета и платежные карты, фактический контроль над которыми получали участники группы. В дальнейшем на эти счета поступали средства потерпевших
Там добавили, что в ходе следственных действий было изъято более 40 тыс. евро, 18 тыс. долларов, 113 тыс. грн, оружие, боеприпасы, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей информации, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдера, 10 банковских карт и два комплекта Starlink.
Напомним
Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. Соответствующий закон №10190 был принят в целом 16 сентября.
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за мошеннические кол-центры16.09.26, 22:47 • 5616 просмотров