Украину 17 ноября накроют дожди, в Карпатах усилится ветер
Киев • УНН
17 ноября в Украине ожидаются дожди и облачность с прояснениями. В Киеве будет 5–7° тепла, в Карпатах возможны порывы до 20 м/с.
Во вторник, 17 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине пройдут дожди. Ветер юго-восточный, в западных областях юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 2-7° тепла (на юго-западе страны и в Крыму 8-13° тепла)
В Киеве и области во вторник будет облачно, пройдет дождь. Температура 5-7°.
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