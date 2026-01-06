Как вести себя на дороге во время тумана? В полиции дали советы водителям и пешеходам

Патрульные полицейские обнародовали советы для водителей и пешеходов по безопасному поведению на дороге в условиях тумана. Правоохранители призывают участников движения быть максимально внимательными и осторожными. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Патрульные полицейские подготовили для вас советы, ведь такое атмосферное явление может доставить хлопот как водителям, так и пешеходам. Прежде всего участники дорожного движения при усложнении погодных условий должны быть максимально внимательными и осторожными – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что во время тумана водителям стоит отказаться от рискованных маневров и скоростной езды. Также рекомендуют снижать скорость вблизи пешеходных переходов и детских учреждений, увеличивать дистанцию между автомобилями и пользоваться средствами пассивной безопасности.

При наличии противотуманных фар их следует включать вместе с ближним светом. При остановке автомобиля необходимо обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Пешеходам советуют быть особенно внимательными и переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора или жест регулировщика. А в темное время суток на плохо освещенных участках следует использовать светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными для водителей.

Патрульная полиция отмечает, что соблюдение этих правил поможет уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий при усложненных погодных условиях.

Напомним

В Украине определено 545 "критических перекрестков", где светофоры работают бесперебойно даже во время отключений электроэнергии. За период с 1 октября по 7 ноября количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 7,2%.